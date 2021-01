Formula Regional by Alpine | Prema promuove Beganovic dalla F4 italiana

Una promozione più che meritata per Dino Beganovic, pronto a debuttare nella prossima stagione del Formula Regional European Championship by Alpine. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth, Prema ha deciso di promuovere lo svedese nel 2021.

Beganovic verso la Formula Regional by Alpine nel 2021

Un primo anno in monoposto davvero produttivo e in grossa crescita per Beganovic quello che ha vissuto nel 2020, dove è stato in grado di ottenere una vittoria, due pole position e altri cinque podi nella Formula 4 italiana che, di fatto, gli sono valsi il 3° posto nella classifica generale. Il 16enne si sposterà quindi nel competitivo Formula Regional European Championship by Alpine, nato dalla fusione tra l’ex monomarca Renault e la Formula Regional, e parteciperà anche al Formula 3 Asian Championship sotto le insegne dell’Abu Dhabi Racing, sostenuto dal team italiano. «Per noi è un bene continuare a lavorare con Dino nel 2021. Ha mostrato di essere un pilota talentuoso e in grado di migliorare durante la stagione, terminando l’anno come uno dei maggiori prospetti della Formula 4. Ovviamente lo step verso la Formula Regional sarà una grande sfida, come ogni rookie, e lavoreremo molto per essere competitivi. Abbiamo fiducia sul fatto che le performance ci saranno fin dall’inizio e ci aspettiamo una stagione emozionante» ha detto Angelo Rosin, Team Principal di Prema.

In programma anche la F3 asiatica

Beganovic ha aggiunto: «È fantastico continuare la mia collaborazione con Prema e la Ferrari Driver Academy muovendomi verso il Formula Regional by Alpine nel 2021, oltre ad avere l’opportunità di correre nel Formula 3 Asian Championship in alcuni round selezionati. Lavoriamo davvero bene assieme e mi piace collaborare perché sembra di far parte di una seconda famiglia. Dopo un anno positivo in Formula 4, non vedo l’ora di continuare il nostro lavoro quest’anno».

Copyright foto: Prema