FIA F2 | La Formula 1 modifica il calendario, cambio date per Jeddah e Abu Dhabi

La Formula 1 è stata costretta a spostare a fine anno il Gran Premio d’Australia e, a causa di questa modifica, la Formula 2 vede alcuni cambiamenti al proprio calendario. Infatti, gli appuntamenti di Jeddah e di Abu Dhabi hanno una nuova data ma rimangono sempre a fine 2021.

Ecco come cambia il calendario della Formula 2

La pandemia di COVID-19 ha costretto gli organizzatori di Melbourne a rimandare la corsa del Mondiale da marzo a novembre, creando nuovi cambiamenti affinché possa avere luogo la trasferta in terra australiana. L’Arabia Saudita, che ospiterà per la prima volta sia la Formula 1 che la Formula 2 sul tracciato cittadino di Jeddah, anticipa l’evento da 3-5 dicembre al 26-28 novembre, mentre Yas Marina è stata spinta avanti al 10-12 dicembre. Le tappe rimarranno sempre otto: si comincia a Sakhir (Bahrain) il 26-28 marzo, poi ci sarà una prima lunga sosta per proseguire successivamente con Monte Carlo (Monaco) il 20-22 maggio e Baku (Azerbaigian) il 4-6 giugno. Altra pausa di un mese prima di scendere in pista a Silverstone (Regno unito) il 16-18 luglio, poi l’estate piazzerà la terza sospensione. Monza (Italia) del 10-12 settembre e Sochi (Russia) del 24-26 settembre chiuderanno la fase europea.

Il nuovo format: tre gare a weekend

Da quest’anno, la Formula 2 e la Formula 3 saranno divise e si alterneranno nel supporto della Formula 1. Per la F.2 in format è cambiato aumentando a tre le gare del weekend: il venerdì è l’unico giorno rimasto invariato, con una sola sessione di prove libere di 45 minuti che precede la sessione di qualifiche di 30 minuti; la Feature Race (170 chilometri o un’ora di durata, cambio gomme obbligatorio) viene spostata alla domenica mattina e l’ordine di partenza verrà deciso proprio con le qualifiche, mentre le due Sprint (quindi più corte, di 120 chilometri o 45 minuti) sono spostate al sabato; Gara 1 invertirà i primi dieci delle qualifiche, mentre Gara 2 invertirà i primi dieci della classifica della prima manche. I punteggi rimangono quelli: 15-12-10-8-6-4-2-1 per le Sprint, 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 per la Feature.

