Dakar | Tappa 10: anteprima e come vederla in tv e streaming

Fa una certa impressione dirlo, ma siamo arrivati alla terzultima tappa della Dakar 2021: sembra ieri quando gli equipaggi sono riusciti ad arrivare in Arabia Saudita grazie ad un apposito ponte aereo di charter, messo in piedi dall’organizzazione per ovviare alle restrizioni di viaggio. Comunque sia, per la Tappa 10 i partecipanti partiranno da Neom e dalla costa sul Mar Rosso per raggiungere in direzione sud-est Al-Ula, località più all’interno.

Dakar 2021, la Neom – Al-Ula

Parliamo di una prova da 583 km totali, di cui 342 di gara vera e propria su un terreno ben bilanciato tra sterrato (il 42% sul percorso) e sabbia (44%). Tra colline, vallate e viste meravigliose la frazione di mercoledì 13 gennaio sarà un bel banco di prova in particolare per i copiloti e in generale per le doti di navigazione, in particolare sui tracciati sabbiosi. Domani si partirà un po’ più tardi e con orari più scaglionati del solito tra le categorie: le Moto scatteranno alle 08:00 locali, le 06:00 in Italia; i Quad alle 08:59, ovvero le 06:59 da noi; le Auto alle 09:55 (07:55); i SSV alle 11:08 (ovvero le 09:08) ed infine i Camion partiranno alle 11:04, le 09:04 nel nostro Paese. Ricordiamo che nelle Moto la situazione in classifica è ancora abbastanza aperta, mentre nelle Auto Stéphane Peterhansel è ormai in fuga per la vittoria, salvo colpi di scena. Si sta facendo sempre più netta la classifica anche nelle categorie SSV, Quad e Camion.

Dakar 2021, Tappa 9: tv e streaming

Chiudiamo con il consueto spazio sulla programmazione tv e web: appuntamento con la finestra che Eurosport 1 (canale 210 di Sky, visibile in streaming sulle piattaforme DAZN, Sky Go e Now Tv) aprirà mercoledì 13 gennaio alle 23:35. Non cambia l’orario di Red Bull TV e dei suoi highlights condotti da Mike Chen, trasmessi dalle ore 19:00 sul sito.