WEC | Toyota Hypercar, ascolta in anteprima il sound del nuovo motore [VIDEO]

Mancano davvero pochi giorni alla presentazione ufficiale della nuova Hypercar di Toyota prevista per venerdì 15 gennaio e, nel frattempo, la Casa giapponese ha pubblicato una piccola anteprima del sound del motore. Ecco quello che sentiremo per tutta la stagione del FIA World Endurance Championship.

Toyota Hypercar: ecco il possibile sound

In attesa di vedere le forme del prototipo (sebbene siano già circolate delle foto spia) e di sapere anche il suo nome definitivo, Toyota ha voluto deliziare i propri appassionati pubblicando su Twitter il sonoro del propulsore ibrido. Non sono stati ancora rivelati i dettagli ma, secondo molti, dovrebbe essere un motore centrale V6 da 2.4 litri biturbo integrato ovviamente da un motore elettrico. La vettura avrà alcune componenti in comune con la vecchia TS050 LMP1 e potrà offrire una potenza massima di 671 CV, il limite regolamentato per la classe Hypercar dopo i bilanciamenti con le LMDh. Per il resto si sa poco o nulla: la base utilizzata è una Toyota GR Super Sport, che verrà prodotta in sole 20 unità al fine di soddisfare i requisiti di omologazione.

Volume up 🔊 Here comes your first chance to listen 👂 to the symphony of the 680 hp Hypercar engine. How many cylinders can you hear? #TOYOTAGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter @FIAWEC @24hoursoflemans #LeMans24 pic.twitter.com/TqqD9l9QGg — TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) January 8, 2021

I dettagli sulla versione stradale

Le versioni stradali della nuova Hypercar saranno ben più potenti: ancora incerti i cavalli che verranno offerti (si parla addirittura di 1.400 CV!), così come l’uso del motore elettrico (ma Toyota ormai è incentrata pienamente sull’ibrido). Un prototipo dell’auto era sceso in pista alla scorsa 24 Ore di Le Mans: un musetto pronunciato, uno splitter in fibra di carbonio, il cofano posizionato ben sotto i passaruota anteriori, un parabrezza curva, un grande spoiler posteriore, un diffusore e una presa d’aria sul tetto sono gli elementi fino ad ora individuati. Da capire se rimarrà con l’abitacolo aperto.

Copyright foto: Toyota