IMSA | Addio JDC-Miller, Barbosa a tempo pieno con una LMP3 di Sean Creech

Dopo non essere stato confermato da JDC-Miller MotorSports per questa stagione, João Barbosa correrà a tempo pieno con una Ligier JS P320 Nissan LMP3 di Sean Creech Motorsport nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il due volte campione della classe regina si unirà a Lance Willsey.

Barbosa in LMP3 con Sean Creech Motorsport nel 2021

Dopo aver corso nel 2020 sotto le insegne del Mustang Sampling Racing assieme a Sébastien Bourdais, Barbosa non correrà più con le DPi ma con le meno potenti LMP3, nuova categoria inserita a partire da quest’anno dopo gli ottimi riscontri avuti dall’IMSA nel Prototype Challenge e con il piano d’introdurre le nuove LMDh fra due anni. Il portoghese prenderà parte a tutti e sette gli appuntamenti del 2021 con la Ligier LMP3 di Sean Creech Motorsport, che al momento ha confermato al suo fianco Willsey oltre a Yann Clairay e al campione in carica LMP3 dell’European Le Mans Series Wayne Boyd per la 24 Ore di Daytona. «Ho lavorato con Sean quando correvo con una Porsche GT2 [del Mike Colucci Racing, ndr] e siamo sempre rimasto in contatto nel corso degli anni» ha detto Barbosa. «Ogni volta che ci troviamo, parlavamo di lavorare assieme e abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Quando ero a Daytona lo scorso anno per i test, abbiamo discusso di nuovo ma quella volta ogni pezzo era al suo posto. Sono molto emozionato di poter correre per Sean dopo tutti questi anni».

Willsey: “Preziosa la sua esperienza”

Tutti i suoi compagni di squadra hanno raccolto esperienza proprio nell’IMSA Prototype Challenge, con Willsey che ha preso il via della classe LMP3 fin dalla sua istituzione nel 2017. «Conosco João per i suoi successi da molti anni e, quando abbiamo scoperto che era libero, è stato un gioco da ragazzi contattarlo per vedere se fosse interessato» ha detto lo statunitense. «A discapito dei test limitati che abbiamo effettuato con la nuova macchina, le sue intuizioni e la sua esperienza sono preziose per andare nella giusta direzione nel comprenderla».

Copyright foto: Michael L. Levitt / LAT Images