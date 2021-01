FIA F2 | Daruvala al via della F3 Asia con Mumbai Falcons by Prema

Sarà Jehan Daruvala uno dei due piloti della Formula 2 che correranno nel Formula 3 Asian Championship quest’anno. Il pilota indiano, sotto contratto con Red Bull e possibilmente confermato da Carlin, è al via con una monoposto gestita dalla Mumbai Falcos e in collaborazione con Prema.

Daruvala correrà nella F3 asiatica con Mumbai Falcons (e Prema)

Come era stato rivelato una settimana fa, la Formula 3 asiatica dovrebbe vedere due protagonisti della Formula 2 sulla griglia di partenza, a caccia di punti validi per la Superlicenza. Si sono fatte molte ipotesi ma, per il momento, si ha un primo nome: Daruvala infatti potrebbe essere uno dei possibili contendenti al titolo della categoria posta al di sotto della Formula 1, ma nel frattempo cercherà di vincere in Asia. La Mumbai Falcons, che corre principalmente nella X1 Racing League in India, gestirà ben due vetture, la prima per lui e la seconda per l’altro indiano Kush Maini che ha disputato la Formula 3 britannica nel 2020, e avrà il supporto della Prema. La squadra con sede a Grisignano di Zocco aveva recentemente annunciato l’intenzione di prendere parte alla serie, annunciando poi Amda Al Qubaisi sotto le insegne dell’Abu Dhabi Racing.

Zhou prossimo annuncio per il campionato?

Attualmente, Daruvala è ricoverato dopo aver contratto il COVID-19 ed è anche il primo pilota delle serie minori legate alla F.1 ad avere il virus. L’indiano può contare una vittoria nel finale di stagione in Bahrain e, come detto, dovrebbe essere riconfermato da Carlin per il 2021. Comunque, per il second nome dovrebbe venir presto annunciato Guanyu Zhou, presumibilmente sempre con Prema.

Copyright foto: Red Bull