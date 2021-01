ELMS | TF Sport all’esordio con una LMP2 come Racing Team Turkey

Dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans nella classe GTE-Am e aver lottato per il titolo di classe nel FIA World Endurance Championship, TF Sport passerà alle LMP2 a partire dal 2021. Infatti, il team correrà sotto le insegne del Racing Team Turkey nell’European Le Mans Series, affidando la propria vettura a Salih Yoluç, Charlie Eastwood e Harry Tincknell.

TF Sport debutta con un programma LMP2 nell’ELMS

Arriva una Oreca 07 Gibson LMP2 per TF Sport, pronta a spostarsi nell’ELMS a partire da quest’anno e sempre con il pilota gentleman Yoluç. Il turco, classificato come Bronze driver, sarà affiancato ancora una volta da Eastwood, mentre a rafforzare le file ci sarà invece Tincknell, pilota ufficiale di Mazda nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed ex Aston Martin per la sola Le Mans; l’unica sovrapposizione per il britannico sarà l’appuntamento di Mid-Ohio e la 4 Ore di Spielberg a maggio. Comunque, TF Sport avrebbe già ricevuto il telaio Oreca lo scorso mese e preso comincerà ad effettuare dei test in vista del debutto alla 4 Ore di Barcellona di aprile. «Siamo molto emozionati per questa sfida» ha detto il Tom Ferrier, proprietario del team. «Non sottovaluteremo il fatto che sarà dura, ma da qualche parte dobbiamo cercare di fare progressi. Un ringraziamento a Salih per aver resto questo possibile rimanendo con noi. Sono molto felice di tenere Charlie: sia lui che Salih li conosciamo bene e siamo contenti di avere Harry affianco a loro. Un pilota con le sue qualità ed esperienza velocizzerà il processo d’apprendimento e ci darà risultati importanti».

Tincknell aggiunge un programma europeo a quello IMSA

L’ultima partecipazione di Tincknell all’ELMS è stata nel 2019 con Carlin, contribuendo anche a conquistare il 2° posto nell’Asian Le Mans Series nella stagione 2019-20. «Con i loro successi, è chiaro che TF Sport è uno dei top team britannici del momento. Sono emozionato di unirmi a loro, al fianco di Salih e Charlie» ha brevemente commentato il 29enne. TF Sport dovrebbe rimanere anche nel FIA WEC, affiancando il nuovo programma europeo.

