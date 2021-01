Dakar | Tappa 9: anteprima e come vederla in tv e streaming

La Dakar 2021 propone per la Tappa 9 un altro circuito dopo quello visto nella terza frazione del rally raid in Arabia Saudita: in questo caso però siamo nel nord del Paese, dove i piloti affronteranno la Neom – Neom da 579 km totali, di cui ben 465 di gara.

Dakar 2021, la Neom – Neom

Con questa frazione si disputerà la prova più a nord di quest’anno, quasi al confine con la Giordania e sulle rive del Mar Rosso e nella zona della avveniristica, sostenibile ed estremamente ambiziosa smart city attualmente in costruzione. Ma non si tratterà di una prova da cartolina, nonostante l’inizio costiero, giacché che la nona tappa dal fondo costituito per larga parte da sterrati (il 61% contro il 30% di sabbia), per lunghezza e varietà di condizioni, rappresenterà una prova davvero dura, tra le più toste del programma. Moto e Quad (qui il punto dopo la Tappa 8) partiranno alle ore 07:50 locali, le 05:50 da noi, mentre Auto, SSV e Camion (qui invece per scoprire gli ultimi risultati; ha fatto sensazione in particolare il ritiro di Sébastien Loeb) scatteranno alle 09:45, le 07:45 in Italia.

Dakar 2021, Tappa 9: come vederla in tv e sul web

Per quanto concerne la programmazione tv e web, vediamo i dettagli su come seguire gli highlights della tappa. In tv e sulle piattaforme streaming DAZN, Sky Go e Now Tv l’appuntamento è su Eurosport 1 alle 23:34 con il resoconto di giornata, mentre sul sito di Red Bull TV la finestra curata da Mike Chen è prevista alle ore 19:00.