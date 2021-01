IMSA | Herta si unisce alla BMW di Turner Motorsport per la 24 Ore di Daytona

Anche quest’anno Colton Herta prenderà parte alla 24 Ore di Daytona. Il pilota della IndyCar Series prenderà parte al primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con una BMW M6 GT3 di Turner Motorsport, al fianco di Bill Auberlen, Robby Foley e Aidan Read.

Herta ritorna a Daytona con Turner Motorsport

Ancora una BMW per Herta ma stavolta nella classe GTD, a differenza degli ultimi due anni quando corse con il team ufficiale nella classe GTLM e vincendo la gara della Florida nel 2018. Il figlio di Bryan ha firmato per la Turner Motorsport, che ha già assoldato i soliti Auberlen e Foley per tutta la stagione più Read come nuovo terzo pilota per i round della Michelin Endurance Cup. «La nostra line-up per il 2021 è stellare» ha detto Will Turner, Team Principal. «Bill Auberlen e Robby Foley sono diventati un duo dinamico nelle scorse stagioni, e sono più che felice di riaverli per un altro anno. Diamo il benvenuto ad Aidan Read per la Michelin Endurance Cup e non vedo l’ora di vedere cosa può fare assieme a noi. Per la 24 Ore di Daytona, BMW North America ci ha permesso di firmare per Colton Herta e la sua aggiunta non verrà sottostimata. A volte penso che gli ultimi due decenni siano passati come un fulmine, ma non perdo l’occasione di ringraziare BMW per la fiducia e il sostegno dato a Turner Motorsport, che raggiunge quota 400 gare».

Herta: “Rimango con BMW, nuova sfida in GTD”

«Sono emozionato nel rimanere in BMW per quest’anno e apprezzo l’opportunità di guidare la BMW M6 GT3 di Turner Motorsport» ha dichiarato Herta. «Andrò ad affrontare una nuova sfida nella classe GTD, ma non vedo davvero l’ora».

