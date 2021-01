Dakar | Tappa 7 2021: anteprima, orari e come vederla in tv e streaming

Archiviata la più che meritata giornata di riposo, l’armata della Dakar 2021 si prepara alla volata finale delle ultime sei tappe previste quest’anno: un percorso che il prossimo venerdì 15 gennaio porterà alla fine i concorrenti lì dove tutto era iniziato, ovvero Gedda.

Dakar 2021, Tappa 7: Ha’il – Sakaka

Intanto, domenica 10 gennaio si riparte con la Tappa 7, da Ha’il (lì dove si era conclusa la frazione precedente e luogo di sosta sabato) per dirigersi alla volta di Sakaka, nell’estremità nord-ovest dell’Arabia Saudita. In tutto 737 km, dei quali 471 km di sola gara. E non sarà una tappa qualunque, visto che i concorrenti affronteranno la consueta Marathon Stage della Dakar, in cui non si potrà fare affidamento sui veicoli di assistenza (in modo tale che si annullino le differenze tra team ufficiali, dotati di grandi risorse anche in termini di supporto ed appunto assistenza, e concorrenti privati e realtà più piccole. Ci si potrà comunque aiutare a vicenda tra partecipanti, nel caso). La Marathon proseguirà nella Tappa 8, ma intanto nella settima frazione ci sarà da sgobbare lungo un tratto iniziale di ben 100 km di saliscendi tra dune e montagne sabbiose, per poi proseguire con un settore sterrato e roccioso: in generale, il percorso sarà composto al 41% di sabbia, 48% terra ed 11% dune. I piloti e gli equipaggi dovranno stare attenti alle insidie portate dalla navigazione (mai così sentite quest’anno) e dai rischi di danneggiamento dei loro veicoli, soprattutto in una giornata in cui dovranno cavarsela da soli, senza aiuti da parte dei camion di assistenza in caso di imprevisti. Moto e Quad partiranno alle ore 07:30 locali, le 05:30 da noi, mentre Auto, SSV e Camion scatteranno alle 09:05, le 07:05 in Italia.

Il punto sulla Dakar 2021

La seconda metà della Dakar verrà affrontata da 231 veicoli su 286 presentatisi alla partenza dell’edizione di quest’anno, mentre 26 mezzi sono passati alla Dakar Experience, ovvero un modo per continuare la gara una volta ritirati ma senza lottare per le classifiche generali. Nelle Moto si ripartirà dalla leadership di Toby Price, sebbene la situazione per la vittoria finale resti incerta, cosa che non si può dire tra le Auto dove potrebbero giocarsi le chance per il titolo Stéphane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah. Nelle altre categorie, Aron Domzala per ora è in testa nei SSV, Seth Quintero nei Prototipi Leggeri, Nicolas Cavigliasso tra i Quad e Dmitry Sotnikov nei Camion.

Tappa 7: programmazione tv e web

Chiudiamo con le consuete informazioni sulla programmazione tv e web di domenica 10 gennaio: gli highlights della Tappa 7 saranno visibili su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky, oppure sulle piattaforme streaming DAZN, Sky Go e Now Tv), alle 23:36, mentre sul sito di Red Bull Tv l’appuntamento con la finestra di riepilogo curata da Mike Chen è per le ore 19:00.