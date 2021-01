IMSA | Nunez passa a una Oreca LMP2 di WIN Autosport per il 2021

Dopo ben sei anni come pilota ufficiale della Mazda DPi, Tristan Nunez ha deciso di passare a tempo pieno nella classe LMP2. Il pilota statunitense correrà assieme a Steven Thomas con una Oreca 07 Gibson di WIN Autosport, con personale di K2R Motorsports.

Nunez fuori dai programmi Mazda: passa in LMP2 con WIN Autosport

Con la scelta di Multimatic di dimezzare la propria presenza nella stagione 2021, Nunez è stato tagliato fuori dall’equipaggio della Mazda e ha cercato altre opportunità per rimanere nel campionato nordamericano. Thomas, Team Principal della sua WIN Autosport, debutterà nella categoria quest’anno con la neonata compagine e ha voluto un pilota esperto e veloce proprio come il 25enne originario della Florida. «Quando Tristan ha visto che avevamo messo in piedi un buon team, voleva correre con noi: questo è stato un grande impulso. È giovane ma ha molta esperienza di alto livello e aiuterà la squadra in ogni modo. Naturalmente è anche veloce» ha dichiarato Thomas. «Credo di poter portare diverse conoscenze avendo corso nella serie e spero di migliorare tutti quanti» ha aggiunto Nunez.

Thomas al via anche nell’IMSA Prototype Challenge

Thomas correrà anche nell’IMSA Prototype Challenge, correndo da solo su una Duqueine D08 Nissan LMP3 messa in pista anche quest’anno dalla K2R Motorsports di Bobby Golasinski; quest’ultimo aveva detto a Sportscar365 che avrebbe gestito il programma dell’IWSC, che alla fine è passato nelle mani di K2R. Un portavoce del team ha anche aggiunto che K2R e WIN sono due entità separate, sebbene i meccanici e gli ingegneri di pista sono gli stessi.

Copyright foto: LAT Images / Michael L. Levitt