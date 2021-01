ELMS | Cool Racing diventa CLX Motorsport, cancellato il programma del WEC

Niente più FIA World Endurance Championship per Cool Racing a partire dalla stagione 2021. La squadra svizzera si concentrerà solamente sull’European Le Mans Series con la propria Oreca 07 Gibson LMP2, con l’intera gestione che passa nelle mani di Nicolas Lapierre e di Alexandre Coigny.

Cool Racing cambia gestione: ecco la CLX Motorsport

Dopo aver partecipato alla stagione 2019-20 del FIA WEC, Cool Racing punterà solamente sull’ELMS per quest’anno e userà il nome di CLX Motorsport. Nicolas Lapierre proseguirà quanto fatto con il proprio team, escludendo gli ex Amministratori Delegati Patrick e Herminie Barbier e accogliendo invece al timone Coigny: di fatto, il nome è la combinazione delle iniziali dei cognomi dei due. La nuova CLX schiererà una Oreca 07 Gibson per tutta la stagione dell’europeo e verrà guidata da Lapierre, Coigny e Antonin Borga, nel segno della continuità. In progetto ci sono anche due Ligier JS P320 Nissan LMP2 nella Michelin Le Mans Cup da affidare a un gruppo nutrito di giovani piloti, mentre non è ancora stata confermata una terza LMP3 per l’ELMS.

Niente WEC, in dubbio anche la 24 Ore di Le Mans

«Questo è l’inizio di una fantastica avventura con un progetto sportivo affascinante» ha dichiarato Lapierre. «Sono felice di condividere tutto ciò con Alex nella nostra nuova sede ad Annecy. Il nostro obiettivo è quello di vedere le nostre auto al vertice nel nostro primo anno di attività. Lavoreremo con tanti giovani piloti e l’obiettivo è di aiutarli a progredire all’interno della nostra struttura». «Come azienda indipendente, ora possiamo lavorare con la nostra mentalità, utilizzando l’esperienza di Nico così come la sua passione» ha aggiunto Coigny. Non è chiaro se avanzeranno la domanda di iscrizione alla 24 Ore di Le Mans di quest’anno, ma Lapierre ha specificato a Endurance-info che potrebbero farne a meno.

