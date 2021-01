WEC | Vandoorne, Blomqvist e Gelael al via con una LMP2 di Jota nel 2021

Jota Sport ha annunciato il primo dei due equipaggi delle Oreca 07 Gibson LMP2 che correranno la stagione 2021 del FIA World Endurance Championship. Stoffel Vandoorne e Tom Blomqvist, impegnati anche in Formula E, saranno affiancati da Sean Gelael, che abbandona la Formula 2.

Jota annuncia Vandoorne, Blomqvist e Gelael sulla prima Oreca LMP2 del WEC

Lo scorso anno, Jota aveva gestito sia una Oreca in proprio che per il Jackie Chan DC Racing, adottando gli pneumatici di Goodyear al posto di quelli Michelin. La squadra britannica correrà anche quest’anno con due prototipi nella classe LMP2, ma la prima line-up annunciata è davvero sorprendente: Vandoorne e Blomqvist correranno a tempo pieno nella Formula E rispettivamente con Mercedes-Benz e NIO 333, ma hanno ritagliato uno spazio anche per il Mondiale; al contrario, Gelael ha lasciato dopo tanti anni di apparizione la Formula 2. Parlando di Vandoorne, il belga – ex Formula 1 con McLaren – torna nel WEC dopo aver disputato la 6 Ore di Spa-Francorchamps e la 24 Ore di Le Mans con la LMP1 di SMP Racing nella Super Season 2018-19, ottenendo un 3° posto in Francia assieme a Mikhail Aleshin e a Vitaly Petrov. «Sarà bello combinare questo programma con la stagione di Formula E, non vedo l’ora di cominciare» ha detto Vandoorne. «Essere nel WEC con Jota è fantastico, sono un team affermato e rispettato in un ambiente molto competitivo».

Blomqvist lascia le GT, Gelael abbandona la Formula 2

Anche Blomqvist ha un lungo passato nell’endurance, ma con le vetture GT come ufficiale di BMW. Nel 2019, i bavaresi avevano lasciato la categoria e il britannico si è concentrato a Le Mans nella classe GTE-Am e nella 12 Ore di Bathurst (arrivato 2°), oltre a vincere la 1000Km di Le Castellet con la Ferrari di AF Corse nel GT World Challenge Europe. Gelael ha disputato invece tre gare con Extreme Speed Motorsports nel WEC nel lontano 2016, oltre a una gara con SMP Racing nell’European Le Mans Series.

Copyright foto: Marius Hecker/AdrenalMedia.com