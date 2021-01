GTWC Europe | Il campionato virtuale darà punti validi ai team per la serie reale 2021

Il panorama sim-racing sta guadagnando sempre più importanza in questi ultimi anni e l’SRO Motorsports Group ha deciso che il campionato eSport ufficiale su Assetto Corsa Competizione assegnerà punti validi ai team per il campionato reale del GT World Challenge Europe nel 2021.

Il GT World Challenge Europe influenzato dalle competizioni… online

Secondo quanto scritto da Motorsport Magazine, SRO sarebbe in procinto di introdurre il nuovo sistema di punteggio per quest’anno, con l’interesse cresciuto alle corse online a seguito della pandemia di COVID-19 e alla cancellazione momentanea dei campionati. I dettagli devono essere ancora finalizzati, ma il piano è quello di avere piloti professionisti che corrano nel panorama virtuale per conquistare punti validi alle loro squadre per la categoria reale. SRO ha dichiarato che questi punti rappresenteranno solamente una piccola parte del bottino complessivo, insignificante (o quasi) per l’esito del titolo; i piloti non guadagnerebbero nulla invece per il loro cammino stagionale. Le gare online saranno ospitate ovviamente su Assetto Corsa Competizione, dureranno un’ora e le auto avranno il Balance of Performance. Saranno aggiunti anche i pit-stop obbligatori.

Un nuovo metodo per poter sperimentare nuovi format

Non è il primo esempio del virtuale che influisce sul reale: lo scorso anno, il TCR Europe aveva lanciato la SIM Racing Series durante il periodo di quarantena e il premio per il vincitore erano dei set di gomme bonus per la stagione 2020. Comunque, un portavoce di SRO ha aggiunto che il campionato eSport potrebbe implementare il proprio BoP nel caso qualche costruttore non coinvolto nel GT World Challenge Europe volesse aggiungersi.