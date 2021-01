Dakar | Tappa 6 2021: anteprima e come vederla in tv e in streaming

Si chiude la prima metà della Dakar 2021 con la Tappa 6, da Al Qaisumah ad Ha’il, luogo che sabato 9 concederà ai partecipanti una giornata di riposo in vista della volata finale con le ultime sei prove rimanenti, sino al traguardo finale di Gedda il prossimo 15 gennaio.

Dakar 2021, Tappa 6: Al Qaisumah – Ha’il

Intanto l’allegra brigata del rally raid affronterà una tappa che si svilupperà in direzione ovest verso la città granaio d’Arabia Saudita (parliamo infatti di un importante centro agricolo), e sarà totalmente su fondo sabbioso, con tante dune a farla da padrona. Saranno 618 i chilometri totali, la maggior parte dei quali (448) di pura gara: ci sarà da faticare soprattutto per i motociclisti (ricordate Toby Price impegnato in un corpo a corpo con le dune nella seconda tappa? Ecco). Un ultimo sforzo prima del meritato giorno di riposo ad Ha’il, prima di ripartire domenica. Ma questa è un’altra storia che vedremo più avanti.

Moto e Quad partiranno alle ore 07:55 locali, le 05:55 da noi, mentre il via per Auto, SSV e Camion è previsto alle ore 09:30, ovvero le 07:30 in Italia. Se nella classifica delle Moto i cambi di leadership sono frequenti (al momento è in testa Kevin Benavides, anche vincitore di Tappa 5), nelle altre categorie la situazione è un po’ più stabile, con Stéphane Peterhansel primo tra le Auto, Francisco Chaleco Lopez nei SSV, Nicolas Cavigliasso tra i Quad e Dmitry Sotnikov tra i Camion.

Dakar 2021, Tappa 6: programmazione tv e web

Appuntamento quindi con gli highlights di giornata venerdì 8 gennaio su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky, oppure sulle piattaforme streaming DAZN, Sky Go e Now Tv), precisamente alle ore 22:35, mentre sul sito di Red Bull Tv resta fissa la finestra delle ore 19:00, visibile poi successivamente.