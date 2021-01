IMSA | WeatherTech sceglie una Porsche per la classe GTLM, supportata da Proton

WeatherTech Racing ha scelto una Porsche 911 RSR per l’intera stagione 2021 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La squadra di Cooper MacNeil si appoggerà a Proton Competition, ma non sono stati annunciati i piloti che lo affiancheranno.

MacNail al via con una Porsche targata WeatherTech-Proton

Niente più possibile programma con una Ferrari in collaborazione con Risi Competizione: lo scorso anno, MacNeil aveva infatti affrontato la classe GTD con Scuderia Corsa, ma con la “promozione” in GTLM s’è invece voluto affidare a Proton Competition che già aveva annunciato di partecipare alla prossima 24 Ore di Daytona. Kevin Estre, Gianmaria Bruni e Richard Lietz, che hanno corso per la squadra ufficiale di Porsche nel FIA World Endurance Championship, affiancheranno così il pilota americano, al momento l’unico confermato per tutte le tappe. «Abbiamo pensato molto a questa mossa» ha detto MacNeil. «Ho gareggiato a questi livelli a Le Mans due volte, l’ultima quest’anno, e mi sono sentito a mio agio con le prestazioni aggiuntive della macchina. Tornerò a guidare una Porsche, non vedo l’ora di mettermi al volante. Ci sarà più pressione su di me ma accolgo positivamente lo sforzo aggiuntivo che ci vorrà per correre tra le GTLM nel 2021».

Solo quattro iscrizioni alla classe GTLM

L’annuncio di WeatherTech Racing è importante per la classe GTLM, che ha visto una netta riduzione di iscrizioni dopo l’addio di Porsche e con l’incertezza di vedere anche BMW. Per ora, solo Corvette ha confermato due vetture, oltre proprio a Risi Competizione che, però, correrà solo a Daytona. Christian Ried, proprietario di Proton Competition, ha dichiarato a Sportscar365 che stanno cercando di confermare anche un programma per il WEC e per l’European Le Mans Series. Di recente, il team ha comprato quattro esemplari della Porsche 911 RSR della generazione 2019.

Copyright foto: WeatherTech Racing