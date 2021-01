IMSA | Veach a fianco di Montecalvo sulla Lexus di Vasser Sullivan Racing

Zach Veach passa a tempo pieno nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Dopo aver disputato le ultime tre stagioni della IndyCar Series con Andretti Autosport, il 26enne statunitense affiancherà Frankie Montecalvo sulla Lexus RC F GT3 di Vasser Sullivan Racing.

Veach passa alle GTD con Vasser Sullivan Racing

Non erano state annate particolarmente belle per Veach in IndyCar, dove aveva colto come miglior risultato due volte il 4° posto (Long Beach 2018 e Texas 2020) e al massimo un 15° posto in classifica due anni fa. Dopo aver addirittura saltato gli ultimi tre appuntamenti, il pilota dell’Ohio sostituirà Townsend Bell nella line-up della vettura #12 per tutta la stagione 2021. Veach-Montecalvo si uniscono quindi ai già confermati Jack Hawksworth e Aaron Telitz per la classe GTD. «Sono entusiasta di essere stato in grado di mettere in piedi questo programma. È un sogno poter lavorare con tutti quelli di Vasser Sullivan. Non vedo l’ora di arrivare a Daytona per iniziare quello che sarà un grande anno, con il mio compagno di squadra Montecalvo» ha detto Veach. «La stagione 2020 è stata piena di alti e bassi. Come squadra abbiamo ottenuto più vittorie, podi e pole position. Ogni anno sento che siamo migliorati, non vedo l’ora di fare un ottimo terzo anno con Vasser Sullivan» ha aggiunto Montecalvo.

Ancora da annunciare i piloti per le tappe endurance

«Dopo due stagioni con noi, Frankie è diventato un contendente per la pole position e per la vittoria ogni weekend. Il tempismo di Zach è perfetto mentre passa allo step successivo della sua carriera dopo la IndyCar. Ha già mostrato il suo impegno trasferendosi a Charlotte per essere più vicino al team» ha concluso Jimmy Vasser, co-proprietario della squadra. Sono ancora da annunciare invece i due piloti che prenderanno parte alle gare della Michelin Endurance Cup.

Copyright foto: Chris Owens / IndyCar Series