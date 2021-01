Dakar | Tappa 5 2021: anteprima e come vederla in tv e in streaming

Dopo una tappa più o meno interlocutoria, sfruttata da qualche uomo di classifica che ha evitato di spingere troppo per giovare di una migliore posizione di partenza l’indomani (come abbiamo visto nelle Moto), la Dakar 2021 prosegue verso nord-est, con la Riad – Al Qaisumah da 456 km di gara e 662 totali.

Dakar 2021, Tappa 5: la Riad – Al Qaisumah

La Tappa 5 rispetto a quella che l’ha preceduta dovrebbe essere decisamente meno all’insegna della velocità, e richiederà ai piloti invece molta più concentrazione rispetto all’avventatezza, anche per non rischiare di giocarsi le gomme. Il programma infatti prevede tratti sterrati disseminati da sassi sul percorso, e una parte con porzioni di dune nel mezzo. Come abbiamo detto, sarà utile avere la strada già aperta e tracciata da chi scatterà nelle prime posizioni: ricordiamo che in classifica tra le Auto svetta al momento Stéphane Peterhansel insidiato da un Nasser Al-Attiyah reduce da tre vittorie di tappa di fila, tra le Moto Xavier De Soultrait stacca di un soffio Joan Barreda, mentre tra i SSV, Quad e Camion troviamo in cima rispettivamente Francisco Chaleco Lopez, Nicolas Cavigliasso e Dmitry Sotnikov.

Tappa 5, come seguirla in tv e sul web

La Tappa 5 partirà per le Moto e i Quad alle ore 7 di mattina locali, le 5 da noi, mentre Auto, SSV e Camion quasi due ore dopo, alle 08:55, le 06:55 in Italia. In tv potremo seguire gli highlights forniti da Eurosport (canale 210 e 211 di Sky, oppure sulle piattaforme streaming DAZN, Sky Go e Now Tv) alle 22:35 su Eurosport 1, mentre sul sito di Red Bull Tv l’approfondimento di fine giornata è previsto come sempre alle 19:00.