WEC | Inter Europol Competition svela la line-up 2021: ecco Brundle, van der Zande e Smiechowski (più Castroneves)

Una line-up ricca di esperienza e veloce quella che avrà Inter Europol Competition alla sua prima stagione nel FIA World Endurance Championship. Alex Brundle, Renger van der Zande e Jakub Śmiechowski saranno al via sulla Oreca 07 Gibson LMP2 nel 2021, con Helio Castroneves presente solo a Sebring.

Inter Europol con Brundle-van der Zande-Smiechowski, Castroneves solo a Sebring

La prima squadra polacca al via del FIA WEC è finalmente arrivata: Inter Europol Competition ha acquisito una vasta esperienza nell’endurance grazie alla sua partecipazione nell’European Le Mans Series, cominciata fin dal 2016 con una LMP3 – conquistando il 2° posto di classe sia nel 2018 che nel 2019 – e proseguendo poi con una LMP2 lo scorso anno. In bacheca hanno anche una vittoria nell’Asian Le Mans Series del 2018-2019, sempre nella classe LMP3. Per l’esordio, il team ha scelto Brundle (che si trasferisce da United Autosports), van der Zande (campione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship nel 2016) e ovviamente Śmiechowski. Però, alla 1000 Miglia di Sebring ci sarà Castroneves al posto di van der Zande: il nederlandese sarà impegnato con Chip Ganassi Racing alla 12 Ore di Sebring in programma il giorno successivo e il brasiliano lo sostituirà. Poco male, anche perché è il campione in carica dell’IMSA sebbene sarà anche lui impegnato nella 12 Ore con Wayne Taylor Racing.

Sascha Fassbender: “Siamo motivati”

«Sono orgoglioso del nostro equipaggio, il primo team polacco a correre nel WEC. Un ringraziamento speciale va al nostro sponsor Inter Europol per aver reso possibile tutto quest’. Con Kuba [Jakub], che disputerà la sua terza stagione in LMP2, Renger e Alex, che possono contare già diverse vittorie con le LMP2 e le DPi, abbiamo messo insieme una line-up forte. Tutti sono molto motivato e non vediamo di correre a marzo» ha detto Sascha Fassbender, Team Manager di Inter Europol Competition.

Copyright foto: FIA WEC