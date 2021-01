NLS | Christina Nielsen con l’Audi di Girls Only per la 24 Ore del Nurburgring

Ci sarà anche quest’anno il programma Girls Only, un team tutto al femminile sia al volante che nel garage, per la 24 Ore del Nürburgring e Christina Nielsen è l’ultima aggiunta per la stagione 2021. La danese correrà con l’Audi 48 LMS GT4 nell’appuntamento clou della Nürburgring Langstrecken-Serie.

La Nielsen ritorna alla 24 Ore del Nurburgring con Girls Only

Il programma Girls Only ha debuttato alla 24 Ore del Nürburgring nel 2019 con una Volkswagen Golf VII GTI TCR, supportato da Giti Tire Motorsport by WS Racing. Per il 2021 si è evoluto, passando a una più potente Audi R8 LMS GT4 e serve qualcuno che ha esperienza con le competizioni GT. Non a caso, è stata chiamata la Nielsen, già due volte campionessa della classe GTD dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Ferrari 488 GT3 di Scuderia Corsa tra il 2016 e il 2017, in coppia fissa con Alessandro Balzan. La forte ed esperta danese si unirà quindi a Pippa Mann, Célia Martin e Carrie Schreiner, con quest’ultime due che hanno già fatto parte del team lo scorso anno. Per la Nielsen si tratta di un ritorno in pista dopo ben un anno, quando l’ultima apparizione fu alla 24 Ore di Daytona con la Lamborghini Huracán GT3 Evo di GEAR Racing by GRT Grasse Racing Team e poi costretta a cancellare il resto della stagione nell’IMSA per la pandemia di COVID-19.

Cos’è il programma Girls Only?

Per chi non lo conoscesse, il programma Girls Only punta a dare maggior spazio alle donne nelle competizioni automobilistiche. Il team è composto appunto da sole presenze femminili, per un totale di 20 persone e sotto la guida di Nicole Willems. Per quest’anno è prevista anche un’uscita con una LMP3.

