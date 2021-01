FIA F2 | Due piloti verso la F3 asiatica a caccia dei punti Superlicenza

Potrebbero esserci due piloti della Formula 2 nella prossima stagione della Formula 3 Asian Championship. Secondo quanto rivelato da Formula Scout, due junior Formula 1 non ben confermati e con diversa esperienza nelle formule minori correrebbero a caccia dei punti validi per la Superlicenza.

Due possibili piloti della Formula 2 al via della Formula 3 asiatica

Non ha voluto rivelare i nomi Formula Scout, lasciando però qualche indizio su chi potrebbe essere al via del campionato asiatico. Uno di questi potrebbe correre con la Prema – perlomeno sotto le insegne di Abu Dhabi Racing, con anche Amna Al Qubaisi o suo padre Khaled al via – e le ipotesi più probabili potrebbero essere Callum Ilott (nuovo collaudatore Ferrari) oppure anche Marcus Armstrong. C’è anche da dire che la stessa Prema non ha mai corso in Asia, ma la categoria utilizzalo stesso Telaio Tatuus T-318 e il motore Alfa Romeo derivato dal Formula Regional European Championship; ricordiamo che quest’anno il FREC passerà ai Renault (marchiati Alpine) e si tratta quindi di un’ultima chance per spremere gli Alfa Romeo. Nessun suggerimento invece sul secondo pilota, ma a breve dovrebbero essere entrambi annunciati.

Gli esempi dello scorso anno

Non è una cosa rara vedere dei piloti di Formula 2 correre nella F.3 asiatica: nella stagione 2019-2020 era successo all’attuale alfiere della Haas in Formula 1 Nikita Mazepin, giunto 3° con Hitech GP, prima di terminare 5° poi in F.2; anche Pietro Fittipaldi si era guadagnato dei punti, utili poi per sostituire Romain Grosjean nelle ultime gare del 2020. Ci si aspetta anche diversi possibili protagonisti della Formula 3.

Copyright foto: Ho Kean Chew / F3 Asian Championship