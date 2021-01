Dakar | Tappa 4 2021: anteprima e come vederla in tv e sul web

Da Wadi Ad-Dawasir la carovana dei concorrenti della Dakar 2021 si sposta a nord-est, alla volta di Riad: questo sarà il programma della Tappa 4 prevista mercoledì 6 gennaio, con una lunghezza totale di ben 813 km, il valore più alto dell’intero programma. Ma la gara vera e propria sarà composta da “soli” 337 km.

Dakar 2021, Tappa 4: la Wadi Ad-Dawasir – Riad

Quasi una tappa di trasferimento senza grosse insidie o difficoltà, stando alla descrizione offerta dagli organizzatori della Dakar: ma sappiamo come nei rally raid, e soprattutto in questo rally raid, non esistano delle giornate pienamente interlocutorie. Il sito di Repubblica fa notare infine un dettaglio non sportivo ma che ha comunque il suo peso: i concorrenti nel loro tragitto si avvicineranno nelle prossimità del carcere di Al-Ha’ir, a sud-est di Riad, noto per includere tra la sua popolazione di detenuti anche quattro donne ree di aver guidato un auto (cosa avvenuta prima che cadesse il divieto imposto al genere femminile in Arabia Saudita). Una assurdità inconcepibile, e che fa specie se pensiamo che a pochi chilometri passeranno delle donne a bordo di veicoli sia a quattro che a due ruote.

Dakar 2021, Tappa 4: orari e programmazione tv e web

Domani si partirà un po’ più tardi del solito: Moto e Quad scatteranno alle ore 09:10 locali, ovvero le 07:10 da noi, mentre le Auto, i SSV e i Camion partiranno alle 11:15, le 09:15 italiane. Ricordiamo che nelle Moto l’attuale leadership è nelle mani di Skyler Howes, nei Quad del cileno Giovanni Enrico, nelle Auto svetta Stéphane Peterhansel (ma Nasser Al-Attiyah incombe), nei SSV Francisco Chaleco Lopez (mentre nei Prototipi Leggeri troviamo in alto Cristina Gutiérrez) ed infine tra i Camion primeggia Dmitry Sotnikov.

Per quanto riguarda la programmazione tv e web, si rinnova l’appuntamento con Eurosport, canale 210 e 211 di Sky e sulle piattaforme streaming DAZN, Sky Go e Now TV, con il consueto resoconto previsto mercoledì 6 gennaio alle 22:38 su Eurosport 1. Il sito di RedBull TV, infine, aprirà la sua finestra Dakar Daily (disponibile gratis e riguardabile anche in seguito) alle 19:00.