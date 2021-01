WEC | Come sarà la Toyota Hypercar 2021? Ecco l’idea di Sean Bull

La nuova Toyota Hypercar per la stagione 2021 del FIA World Endurance Championship verrà svelata solamente il prossimo 15 gennaio, ma è già scesa in pista in questi ultimi mesi per dei test. Ecco come l’ha immaginata il noto designer Sean Bull.

Toyota pronta a svelare la nuova Hypercar il 15 gennaio

Il primo assaggio di pista della Toyota con i nuovi regolamenti Le Mans Hypercar era stato lo scorso ottobre, quando con Mike Conway, José María López, Brendon Hartley e Sébastien Buemi aveva affrontato il circuito francese di Le Castellet in un programma durato ben tre giorni. Solamente a novembre sono state poi pubblicate alcune foto dei dettagli del prototipo, che non rivelavano le forme nella sua totalità e con una colorazione provvisoria. A dicembre era invece sbucata una foto spia a Portimao, Portogallo, dove gli uomini del costruttore giapponese si trovavano per una seconda prova durata altrettanti tre giorni. Così è sbucata la fisionomia generale della Hypercar con i colori “ufficiali”, ma quello che manca ancora è il nome con cui verrà battezzata l’Hypercar.

Sean Bull tra il classico e il moderno

Sean Bull ha proposto diverse livree interessanti per la nuova Hypercar di Toyota. Partendo dalla prima, si possono notare il bianco, il rosso e il nero utilizzati negli ultimi anni in tutte le competizioni ufficiali (non solo il WEC) che rappresentano Toyota Gazoo Racing; proseguendo, troviamo le alternative bianche e nere, poi la versione test usata per il debutto in Formula 1 nel 2001 e, infine, lo schema bianco a strisce giallo-arancio-rosso usato dalla Toyota Celica e dalla Toyota-Eagle MkIII nell’IMSA.



Copyright foto: Sean Bull Design