24H Series | 56 equipaggi confermati per la 24 Ore di Dubai 2021

Saranno ben 56 gli equipaggi al via della prossima 24 Ore di Dubai, il primo appuntamento della 24H Series 2021 e classico round di debutto dell’anno del panorama GT. Ecco tutti i partecipanti, tra cui otto auto GT3 iscritte nella classe Pro, per l’evento in programma dal 14 al 16 gennaio prossimi.

Ecco tutti i piloti al via della classe GT3-Pro alla 24 Ore di Dubai

La 24 Ore di Dubai inserita nel campionato di Creventic accoglie sempre numerose iscrizioni, anche perché si tratta della prima endurance dell’anno da diverso tempo. Partendo con la classe GT3-Pro, Mercedes-AMG potrà contare su due GT3 Evo portate in pista dal Team HRT Bilstein con Hubert Haupt, Maro Engel, Patrick Assenheimer, Ryan Ratcliffe e Khaled Al Qubaisi, e da Racetivity con François Perrodo, Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard e Matthieu Vaxivière; proseguendo, Porsche avrà invece tre 911 GT3 R allestite da Dinamic Motorsport con Roberto Pampanini, Mauro Calamia, Stefano Monaco e Matteo Cairoli, GPX Racing con Axcil Jefferies, Frederic Fatien, Mathieu Jaminet e Julien Andlauer, e infine Herberth Motorsport con Jürgen Häring, Wolfgang Triller, Vincent Kolb, Sven Müller e Klaus Bachler; Audi è in pista con due R8 LMS GT3 Evo grazie al Team WRT con Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Louis Machiels, Benjamin Goethe e Frank Bird, e ad Attempto Racing con Christopher Mies, Markus Winkelhock, Finaly Hutchison, Alex Aka e Philipp Sager; infine, una sola Lamborghini Huracán GT3 Evo del GRT Grasser Racing Team con Rolf Ineichen, Adrian Amstutz, Mirko Bortolotti e Rik Breukers.

Le altre iscrizioni per il primo appuntamento della 24H Series

Nella folta lista troviamo anche nove GT3-Am (tra cui MP Motorsport, Car Collection e Herberth Motorsport), quattro GTX (le Lamborghini Huracán Super Trofeo), nove 911 (le Porsche per la Carrera Cup), sei GT4, 14 TCR (come Comtoyou e Zengő Motorsport) e cinque TCX.

24H Series 2021 – Hankook 24H Dubai: entry-list

