Michelin Pilot Challenge | Una Hyundai Veloster N TCR per la debuttante CB Motorsports

Hyundai allarga il proprio parco auto per l’IMSA Michelin Pilot Challenge nel 2021: la debuttante CB Motorsport ha infatti scelto una Veloster N TCR per l’esordio stagionale a Daytona. L’equipaggio sarà composto da Caleb Bacon, Mark Kvamme e Trenton Estep, con gli ultimi due al via per il resto dell’anno.

CB Motorsports sceglie una Hyundai per il debutto nel 2021

L’ex team del TC America si sposta verso la categoria superiore dell’IMSA Michelin Pilot Challenge e lo fa con una Hyundai Veloster N TCR. «È emozionante tornare al Daytona International Speedway per l’inizio della stagione con CB Motorsports» ha detto Kvamme, titolare per tutti e dieci gli appuntamenti del 2021, a Sportscar365. «Anche se ho guidato diverse auto a Daytona, la Hyundai Veloster N TCR sarà una nuova ed entusiasmante sfida. La classe TCR ha alcuni degli eventi più vicini all’IMSA ho avuto già un assaggio con alcune uscite nel 2019. Tornare in pista del TCR con Caleb e Trenton come compagni di squadra è un’opportunità entusiasmante. Sono piloti di talento con cui posso lavorare. Insieme abbiamo una grande opportunità per raggiungere il podio e aprire la stagione con un risultato positivo».

Due Hyundai a partire da Sebring

A fianco di Kvamme sulla Hyundai #81 ci sarà anche Estep, ex campione della Porsche GT3 Challenge USA: «La Hyundai Veloster N TCR si è dimostrata più volte valida negli ultimi due anni della Michelin Pilot Challenge. Conosco bene il mio co-pilota Mark Kvamme e lavoriamo bene insieme. Sono entusiasta di essere al suo fianco e di iniziare a lavorare con Caleb». Verrà schierata anche una seconda vettura (sempre una Hyundai) ma a partire dal secondo round di Sebring.

Copyright foto: CB Motorsports