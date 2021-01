Dakar | Tappa 2 2021: anteprima e programmazione tv e web

La Dakar 2021 ha rotto il ghiaccio con la prima vera prova dell’edizione numero 43, disputata oggi (i risultati nelle Moto, Auto e le altre categorie). La Tappa 2 riprende da dove si è conclusa quella precedente, ovvero dalla località di Bisha per raggiungere Wadi Ad-Dawasir, per un totale 685 km dei 457 di gara vera e propria al netto dei trasferimenti.

Dakar 2021, Tappa 2: la Bisha-Wadi Ad-Dawasir

I concorrenti si spingeranno in direzione sud-est, affrontando per la prima volta le dune in un tratto di circa 30 km nella prima parte della tappa. La sequenza della prova vedrà anche sezioni fuoristrada e tratti sabbiosi, spingendosi verso la zona di accesso del deserto del Quarto Vuoto, che verrà lambito nella giornata successiva. Moto e Quad partiranno alle ore 07:05 locali di lunedì 4 gennaio, ovvero le 05:05 da noi, mentre Auto, SSV e Camion scatteranno alle 08:45, quindi quando in Italia saranno le 06:45.

Dakar 2021, Tappa 2: come vederla in tv e sul web

Per quanto riguarda la programmazione tv e web, Eurosport (canale 210 e 211 del pacchetto Sky e presente nei servizi streaming di DAZN, Sky Go e Now Tv) proporrà i consueti highlights di tappa (per la precisione su Eurosport 1) alle ore 22:35, mentre il sito di Red Bull TV offrirà il resoconto al solito orario delle 19 in punto.