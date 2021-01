Dakar | Tappa 1, le altre categorie: vittoria storica per Cristina Gutierrez. I risultati nei SSV, Quad e Camion

Dopo aver visto cosa è successo oggi tra le Moto e le Auto, vediamo come è andata la Tappa 1 della Dakar 2021 per le altre categorie in gara: Side by Side, Prototipi leggeri, Quad e Camion.

Dakar 2021, Tappa 1: Varela primo tra i SSV

Partiamo dal regno dei veicoli T4 e T3, ovvero i SSV, e i Prototipi leggeri, che racchiudono solo il Gruppo T3. Tra i Side by Side successo per il brasiliano Reinaldo Varela, davanti al compagno di squadra in Monster Energy Can-Am Austin Jones, attardato di 28 secondi. Francisco Chaleco López chiude terzo con un gap di 42 secondi, dopo che il cileno sull’XRS di Can-Am si era portato al comando superati 222 km di gara (su 277 totali). Più attardato da un podio molto ristretto, con oltre due minuti, Gerard Farres, mentre al quinto posto troviamo il vicecampione di categoria uscente Sergey Karyakin. Leader nelle prima fasi di gara, José Antonio Hinojo López scivola infine al sesto posto con più di quattro minuti di ritardo.

Cristina Gutierrez vince nei Prototipi leggeri. Fuori Kris Meeke

Nei Prototipi leggeri Cristina Gutiérrez scrive una pagina di storia vincendo Tappa 1 sul suo OT3 del Red Bull Off-Road Team USA. La giovane spagnola, che vedremo prossimamente anche nell’Extreme E con il team di Lewis Hamilton, diventa la prima donna ad ottenere un tale successo in questa categoria di nuova introduzione, nonché la prima in assoluto da quindici anni a questa parte, quando Jutta Kleinschmidt vinse una tappa nel lontano 2005. La Gutiérrez si è portata al comando dopo il forfait accusato dal debuttante alla Dakar Kris Meeke: il britannico ex WRC, dopo aver vinto il prologo di ieri, stava conducendo in testa quando all’altezza del km 179 ho dovuto fare i conti con un problema tecnico al suo Zephyr T4 di PH Sport, con tanto di ruota di scorta andata a fuoco.

Giroud conquista il primato nei Quad

Tra i Quad affermazione per il francese Alexandre Giroud, rifilando al cileno Giovanni Enrico quasi tre minuti di ritardo e quasi cinque allo statunitense Pablo Copetti, terzo classificato. Solo quarto con un ritardo di 04’55” Nicolas Cavigliasso, campione di categoria nel 2019: l’argentino riesce anche a conquistare la testa dopo i primi 71 km, lottando poi contro Enrico per la leadership ripresa al km 222. Ma alla fine Giroud beffa tutti nella fase finale, conquistando la vittoria in Tappa 1.

Dakar 2021, Tappa 1: come è andata nei Camion

Infine tra i Camion ritroviamo il dominio degli inossidabili Kamaz, con il primo posto firmato da Dmitry Sotnikov con oltre sette minuti di vantaggio su Aleš Loprais (Instaforex Loprais Praga), e davanti anche all’altro Kamaz di Anton Shibalov, secondo lo scorso anno. Quinto posto per Martin Macik sul camion Iveco per Big Shock Racing, alla sua nona Dakar e in difficoltà in questa prima tappa per via di qualche problema di orientamento e per una foratura.