IMSA | Anche Dillon al via della 24 Ore di Daytona con Eurasia-Rick Ware Racing

Ci sarà un altro pilota della NASCAR alla prossima 24 Ore di Daytona: Austin Dillon prenderà il via del primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Ligier LMP2 di Eurasia Motorsport, assieme a Cody Ware, Salih Yoluç e un quarto pilota da annunciare.

Dillon si unisce a Eurasia Motorsport-Rick Ware Racing

Austin Dillon sarà sulla griglia di partenza della 24 Ore di Daytona, in programma i prossimi 30-31 gennaio. Lo statunitense, regolamente impegnato nella NASCAR Cup Series con la Chevrolet di Richard Childress Racing, si unirà alla compagine di Eurasia Motorsport. La squadra asiatica ha recentemente annunciato una partnership con Rick War Racing, segnando così il ritorno del team americano dopo la sforunata uscita dello scorso anno quando la sua Riley-Multimatic fu coinvolta in un incidente alla Roar Before the 24. Sulla Ligier JSP217 iscritta alla classe LMP2 vedremo anche Salih Yoluç, che ha vinto la 24 Ore di Le Mans nella classe GTE-Am con l’Aston Martin di TF Sport, e il figlio di Rick Ware, Cody. Ancora da rivelare il quarto pilota che si unirà all’equipaggio, anche se in origine era previsto Johnathan Hoggard come premio per la vittoria della Sunoco Challenge; il britannico, Young Driver of the Year nell’Aston Martin Autosport BRDC, è passato alla classe GTD con la Lamborghini di Precision Performance Motorsports.

Anche Elliott e Johnson rappresentanti della NASCAR

Non sarà solamente Austin Dillon a rappresentare la NASCAR alla 24 Ore di Daytona: infatti, Chase Elliott e Jimmie Johnson – quest’ultimo ritiratosi da poco dal campionato e pronto a sbarcare in IndyCar Series – correranno con due Cadillac DPi gestite da Action Express Racing