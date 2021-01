Dakar | Tappa 1 2021: anteprima e programmazione tv e web

La Dakar 2021 è partita oggi con il prologo che va a stabilire le posizioni di partenza della successiva Tappa 1, ma è proprio con quest’ultima che si aprirà la gara vera e propria. Domenica 3 gennaio quindi fiato alle trombe con la Gedda- Bisha da 623 km totali, dei quali 277 km di competizione vera e propria.

Dakar 2021, Tappa 1: la Gedda – Bisha

Si parte quindi dalla zona che concluderà poi la Dakar, in un percorso che globalmente è un anello che dal sud-est dell’Arabia Saudita porterà gli oltre cinquecento concorrenti ad affrontare sterrati, dune, deserti, risalendo verso nord e svoltando ad ovest poco dopo la giornata di riposo del prossimo sabato, per poi scendere nuovamente verso sud in direzione Gedda, dove si chiuderà questa edizione il prossimo 15 gennaio (qui i dettagli).

Intanto, domani sarà la volta della Tappa 1 che prevede un percorso su sterrato e diverse intersezioni, quindi bisognerà prestare attenzione sia alle gomme, evitando forature, che curare le abilità di navigazione ed orientamento. Ricordiamo che gli iscritti familiarizzeranno con alcune novità della Dakar 2021, come i roadbook consegnati la mattina stessa (10 minuti prima per le Auto, per le quali debutta il formato elettronico, e 20 minuti prima per le Moto), o alcuni accorgimenti per la sicurezza come le apposite zone di rallentamento segnalate nelle mappe e da segnali acustici che scatteranno in prossimità, o il limite di sei gomme posteriori a disposizione per le Moto per tutta la durata della Dakar: quest’ultima novità dovrebbe spingere i piloti ad una maggiore cautela e una minor velocità per evitare di usurare le coperture a loro disposizione, ma il fronte dei partecipanti si è dimostrato un po’ scettico al riguardo, avanzando addirittura il rischio che la sicurezza vada invece a farsi benedire per una sorta di eterogenesi dei fini da parte degli organizzatori (e senza che le velocità scendano in maniera importante). Staremo a vedere.

Tappa 1, orari e programmazione tv e web

Moto e Quad scatteranno domani alle 08:35 ora locale, le 06:35 da noi, mentre Auto, SSV e Camion partiranno alle 10:40, quindi quando saranno le 08:40 da noi. Non sono previste dirette in tv e sul web, ma highlights di fine giornata: su Eurosport, raggiungibile al tasto 210 e 211 del telecomando Sky e nelle piattaforme DAZN, Sky Go e Now TV, appuntamento alle 23 in punto con la finestra informativa, mentre in chiaro ricordiamo la copertura offerta da Red Bull TV, che sul proprio sito offrirà un resoconto della Tappa 1 alle ore 19:oo.