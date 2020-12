WRC | Stagione completa nel 2021 per Pierre Louis Loubet, sempre su Hyundai i20 WRC

Nella lista iscritti del Rallye di Monte Carlo 2021 trapelata questo mese, pur non ancora completa (la start list ufficiale verrà diramata l’11 gennaio), figura anche Pierre-Louis Loubet, che ritroverà anche nella stagione che sta per aprirsi la Hyundai i20 Coupé WRC del team 2C-Competition.

Il giovane francese ha debuttato sulla World Rally Car Plus coreana nel 2020, prendendo parte ad un programma composto inizialmente da quattro appuntamenti (causa pandemia, altrimenti sarebbero stati di più) nel Mondiale Rally a partire da settembre, poi ulteriormente ridottosi a tre a causa della cancellazione del Rally di Germania. Un programma quindi parziale, improntato ovviamente all’apprendimento nella più alta classe di vetture della disciplina rallistica: Loubet ha ottenuto qualche buona prestazione piegata però da degli inevitabili errori di inesperienza e di gioventù, con in particolare due ritiri in Estonia e in Turchia, ma conquistando comunque un dignitosissimo settimo posto finale al Rally Italia Sardegna. Nel successivo ACI Rally Monza il suo posto fu preso eccezionalmente da Ole Christian Veiby, che ha goduto così della sua prima volta in gara con una World Rally Car.

Il già campione WRC2 2019 ora si appresta al debutto sulla i20 WRC al Monte Carlo, per il quale ha già affrontato i primi test in vista dell’appuntamento di apertura del WRC. Ma il 2021 riserverà un’altra promozione per il francese classe 1997: disputerà infatti una stagione completa con la vettura, e sempre con 2C-Competition, team transalpino che può noleggiare e schierare le i20 WRC. Al suo fianco per le note è stato confermato Vincent Landais, che fa coppia con Loubet sin dal suo primo anno nei rally.

