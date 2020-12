Ultima gara nel 2020 per Ole Christian Veiby: vittoria al Romjulsrally [VIDEO]

La stagione dei campionati rally è finita da un po’, tant’è che siamo alla vigilia dell’apertura di quella successiva. Ma c’è ancora posto nel calendario 2020 per qualche altra gara, anche se domani sarà l’ultimo dell’anno: in Norvegia si è corso il Romjulsrally, impronunciabile evento su neve da 97 km in un’unica tappa sprint da sei prove speciali, disputata ieri.

Dominio di Veiby al Romjulsrally norvegese

Con tutto il rispetto, nulla di trascendentale, ma ne parliamo perché si è trattata dell’ultima uscita stagionale di Ole Christian Veiby, pilota Hyundai Motorsport nel WRC2 fresco di riconferma nel team anche per il 2021 (e con un nuovo compagno di squadra che potrebbe mettergli un po’ di pressione). Il pilota di casa è partito guardingo per poi issarsi subito al comando della corsa dalla PS2,portandosi a casa le restanti cinque prove speciali e dominando sino alla fine. Veiby, a bordo della Hyundai i20 R5, chiude vincendo con un ampio margine di due minuti e mezzo sul secondo classificato, Trond Sveinsvoll su Citroen C3 R5. Il podio tutto norvegese (come del resto l’intera start list) si completa con il terzo posto di Frank Tore Larsen su Volkswagen Polo GTI R5, con al proprio fianco il copilota di Mads Ostberg, ovvero Torstein Eriksen.

I primi impegni di Veiby nel 2021

Tornando a Veiby, a gennaio lo aspetta il Rallye di Monte Carlo dal quale partirà la sua stagione 2021 nel WRC, ma prima un ultimo giro di riscaldamento nello Sigdalsrally, previsto sempre in Norvegia il 16 del prossimo mese. Il pilota Hyundai torna dopo un anno di assenza nell’evento di casa che nel 2019 gli diede un terzo posto: il vincitore uscente, per la cronaca, è Mads Ostberg.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport

Crediti Video: Tor Andre Børresen / Motorsportfilmer.net