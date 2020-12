IMSA | Johnson aperto alle altre gare endurance della stagione 2021

In attesa di vederlo in azione alla prossima 24 Ore di Daytona di gennaio, Jimmie Johnson potrebbe aprire la possibilità a partecipare ad altre gare dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship nel 2021. Il campione statunitense della NASCAR ha rivelato i suoi interessi a RACER.

Johnson: “Interessato ad altre gare di durata”

I preparativi per il passaggio dalla NASCAR alla IndyCar ormai sono praticamente completati per Johnson, che correrà tutti gli appuntamenti stradali con Chip Ganassi Racing. In aggiunta c’è anche la 24 Ore di Daytona del mese prossimo con una Cadillac DPi di Action Express Racing, assieme a Simon Pagenaud, Kamui Kobayashi e Mike Rockenfeller. Questa potrebbe non essere la sua unica corsa nel campionato endurance nordamericano, ma le possibilità non sono così facili. «Sono interessato alle gare di durata, sono quattro quelle che compongono il calendario. Sono pronto se si presentasse un’opportunità ma non ho avuto negoziazioni in merito. Spero di correre davvero bene a Daytona e di suscitare qualche interesse in qualcuno. Ho però paura di programmare troppi impegni, ho bisogno di rallentare e non tenere il ritmo avuto negli ultimi vent’anni. Voglio stare di più vicino alla mia famiglia. La finestra di 15 gare è a quella a cui sto cercando di attenermi» ha detto Johnson a RACER, abituato alle oltre trenta gare della NASCAR.

Il calendario della NASCAR: “Faticoso, ma stavo facendo quel loche volevo fare”

«È dura, ma stavo vivendo il mio sogno» ha detto Johnson in merito proprio al calendario NASCAR. «Quando stai facendo quello che vuoi fare, e sicuramente avendo il successo che ho avuto, il tempo è semplicemente volato. In questi ultimi tre anni, molto più faticosi, li ho sentiti lunghi come venti».