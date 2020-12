FIA F3 | Hauger nuovo ingaggio di Prema per la stagione 2020

Un altro passo avanti per la Prema verso la stagione 2020 della Formula 3. La squadra italiana ha annunciato Dennis Hauger come secondo pilota, al fianco del già confermato Arthur Leclerc. Il norvegese ha già all’attivo un anno nella serie con Hitech GP.

Hauger scelto dalla Prema per la stagione 2021 della Formula 3

Sarà Hauger uno dei tre piloti di punta della Prema in Formula 3. Il giovanissimo 17enne originario di Oslo ha alle proprie spalle un breve ma intenso curriculum in pista: un 4° posto al debutto nella Formula 4 britannica nel 2018 con Arden, un titolo nella Formula 4 italiana e un 2° posto in quella tedesca nel 2019 con Van Amersfoort e una vittoria nel Formula Regional European Championship con Van Amersfoort Racing nel 2020. Non solo perché quest’anno la sua stagione si è concentrata principalmente in Formula 3, dove ha colto un 3° posto con Hitech GP in Ungheria, ma non ha raccolto altri risultati di rilievo. Dunque un campionato difficile, ma l’esperienza acquisita potrà essere utile per il 2021 così come il supporto di Red Bull, che dura fin dal suo approdo alle monoposto.

Rosin: “Rimasti colpiti da Hauger ai test”

René Rosin, Team Principal di Prema, ha detto: «Dennis è uno dei talenti più brillanti e promettenti delle categorie minori. Lo conosciamo avendolo avuto come rivale in Formula 4 e, nonostante la giovane età, ha dimostrato molto nella Formula 3 e siamo rimasti colpiti dal suo test con noi». Hauger ha aggiunto: «Sono felice di unirmi a Prema per il 2021. Dopo aver trascorso un po’ di tempo con loro quest’autunno, mi sono sentito subito a casa. Non vedo l’ora di tornare in Italia per lavora assieme sulla prossima stagione».

Copyright foto: Red Bull