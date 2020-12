WTCR | La Honda Civic Type R TCR eletta TCR Model of the Year 2020

Il WSC Group, a capo dei regolamenti TCR, ha deciso la miglior vettura della stagione 2020: a vincere il premio di TCR Model of The Year è la Honda Civic Type R TCR di JAS Motorsport, che ha collezionato ben cinque vittorie nel FIA WTCR.

I numeri raccolti nella stagione 2021

In un 2020 caratterizzato dalla pandemia di COVID-19, la Honda Civic Type R TCR – basata sul relativo modello stradale – si è portata a casa 6 titoli e 44 vittorie dai piloti che la guidavano. Nel Mondiale, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) ne ha firmate quattro, mentre una è andata al suo collega Néstor Girolami. L’argentino è anche diventato il pilota più vincente della storia del WTCR con 10 successi all’attivo, oltre ad essere quello che ha svettato nell’arco dell’anno. Inoltre, Guerrieri ha vinto con Tiago Monteiro (suo compagno in Münnich Motorsport) anche la 24h del Nurburgring in Classe TCR sulla Civic della Fugel Sport griffata Team Castrol Honda Racing.

Hiroshi Shimizu: “Crediamo nel supporto fornito”

«Prima di tutto vogliamo ringraziare tutti i clienti che abbiamo nel mondo che hanno scelto di correre con il marchio Honda e la Civic Type R TCR. È un grande onore per Honda ricevere questo premio come modello TCR dell’anno per la seconda volta consecutiva. Dimostra che la Civic Type R stradale è un’auto forte di base che gode di grande sostegno da parte dei clienti. Vincere questo premio non solo dimostra che la Civic Type R TCR è un prodotto solido destinato ai clienti, nel pieno spirito della categoria, ma crediamo anche che il supporto che abbiamo fornito in collaborazione con JAS Motorsport funzioni a dovere» ha affermato Hiroshi Shimizu, General Manager della divisione motorsport di Honda Motor.

Mads Fischer: “I primi a riuscirci per due anni di fila”

Mads Fischer, responsabile TCR di JAS Motorsport, ha aggiunto: «È un grandissimo onore vedere la Honda Civic Type R TCR nominata ancora TCR Model of the Year, oltre ad essere la prima vettura capace di riuscirci per due anni di fila. Siamo estremamente orgogliosi di essere partner tecnico di Honda da oltre 20 anni e di aver vinto tanto per loro Questo premio sottolinea la determinazione e la professionalità dei nostri team clienti del TCR in tutto il mondo, rivendicando anche la qualità del prodotto Honda Civic Type R di serie e del supporto nella vendita e tecnico che offriamo ai nostri clienti. Nella nostra sede di Arluno c’è un gruppo di persone che lavora alacremente: parlo di meccanici, ingegneri, staff di logistica, supporto alla vendita. Tutto il loro fantastico impegno viene messo in risalto in questo modo».

