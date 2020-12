WRC | Un bicampione nazionale spagnolo sarà il nuovo copilota di Dani Sordo

Il prossimo anno (vale a dire, tra una settimana) Dani Sordo non ritroverà più al suo fianco Carlos Del Barrio come navigatore sulla Hyundai i20 Coupé WRC ufficiale. Una notizia che si conosceva da tempo, mentre restava avvolto nel mistero il nome di chi sarebbe stato chiamato come sostituto.

Sordo farà squadra con Borja Rozada

Proprio a Natale è stata sciolta la riserva, con lo spagnolo che avrà al suo fianco nella sua stagione da terzo pilota Hyundai Motorsport Borja Rozada. Non un nome qualunque, ma un navigatore che ha mosso i primi passi nel mondo rally dai primissimi anni del nuovo Millennio per poi dettare le note a piloti del calibro Manuel Rueda, Alberto Monarri, Albert Lloverá e Pepe López, con il quale ha ottenuto il trionfo nel monomarca del Peugeot 208 Rally Cup nel 2016 e due titoli spagnoli nazionali nelle ultime due stagioni, tra cui il SuperCampionato (che combina quello Asfalto e quello Terra) iberico quest’anno ottenuto nell’ultimo round, valido anche per l’ERC, del Rally delle Isole Canarie.

Debutto al Monte Carlo del nuovo equipaggio

Rozada sostituirà quindi Del Barrio, con cui Sordo ha fatto coppia svariate volte in carriera, tra cui i trienni 2011-2013 e 2018-2020, sempre nel Mondiale Rally. L’ex equipaggio ha ottenuto inoltre tre vittorie nel WRC, al Rally di Germania nel 2013 e due volte al Rally Italia Sardegna nelle ultime due stagioni. Con il madrileno Rozada (che fa il suo esordio in una stagione ufficiale nel WRC), invece, Sordo inizierà a collaborare a partire dal prossimo Rallye di Monte Carlo, primo round del campionato del mondo previsto il 21-24 gennaio (rigorosamente a porte chiuse).

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport