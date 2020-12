IMSA | Briscoe si unisce alla Ferrari di Scuderia Corsa per la 24 Ore di Daytona

Dopo aver corso in questo ultimo anno con la Cadillac DPi di Wayne Taylor Racing, Ryan Briscoe ha trovato una nuova sfida nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il pilota australiano disputerà la 24 Ore di Daytona di gennaio con la Ferrari 488 GT3 Evo di Scuderia Corsa.

Briscoe al via a Daytona con Scuderia Corsa

Nel giorno di Santo Stefano, arriva l’annuncio da parte di Scuderia Corsa per la propria line-up alla 24 Ore di Daytona: Ryan Briscoe sarà il pilota di punta della Ferrari GT3 Evo #63, affiancato da Bret Curtis, Marcos Gomes e Ed Jones. «Correre nella classe GTD con una Ferrari sarà una nuova sfida. Sono molto grato, farò la mia parte per lottare per la vittoria. Non vedo l’ora di scendere in pista tra poche settimane» ha detto Briscoe. «Questa gara sceglie il suo vincitore, ma devi prepararti. Il team ha lavorato tutta la pausa invernale per tornare a correre. Il 2021 è pieno di speranze e vogliamo sfruttare questo momento positivo» ha aggiunto Giacomo Mattioli, boss della squadra statunitense. Al momento non ci sono altre uscite ufficiali in programma, anche perché pare che Cooper MacNeil con la sua WeatherTech Racing (che si appoggia proprio su Scuderia Corsa) stia valutando di passare alle GTLM. Per ora accontentiamoci della livrea rossa e blu presentata dal team per la sua #63 a Daytona.

Turner Motorsport in procinto di iscriversi alla stagione 2021

In aggiunta all’annuncio di Scuderia Corsa, anche la Turner Motorsport ha confermato nei giorni scorsi il proprio programma 2021. La sua BMW M6 GT3 sarà al via del GT World Challenge America, ma dovrebbe prendere parte anche all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship: non compare ancora tra gli iscritti a Daytona, ma pare si tratti di questione di poco tempo.

Copyright foto: Scuderia Corsa via Twitter