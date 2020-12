GTWC Europe | Garage 59 apre la possibilità alla Sprint Cup nel 2021 con una Aston Martin

Dopo aver preso parte alla sola Endurance Cup nelle ultime quattro stagioni, Garage 59 è pronta a correre la stagione completa del GT World Challenge Europe nel 2021. La squadra britannica potrebbe schierare una Aston Martin Vantage GT3 nella Sprint Cup.

I piani di Garage 59 per le sue Aston Martin nel 2021

Doppio impegno per Garage 59, che raddoppia il proprio programma in vista del prossimo anno. La squadra d’Oltremanica non corre nella Sprint Cup dal 2016, quando schierò due McLaren 650S GT3 nella classe Pro. Da allora, negli ultimi due anni è passata alle Aston Martin e nel 2020 ha allestito una nella Silver Cup e l’altra nella Pro-Am, vincendo con quest’ultima grazie all’equipaggio formato da Alexander West e da Chris Goodwin, supportati lungo il cammino da Jonny Adam, Maxime Martin e Marvin Kirchhöfer. Al momento, Garage 59 sta valutando la possibilità di poter coprire tutte e due le serie, con il Team Principal Andrew Kirkaldy che ha dichiarato a Sportscar365: «Per noi è importante continuare. Stephane Ratel [boss di SRO Motorsports Group, promoter del campionato ndr] e il suo team hanno fatto un ottimo lavoro per mantenere tutto in piedi quest’anno. Il nostro obiettivo principale è correre l’Endurance e la Sprint: Alex [West] desidera disputare altre gare e la cosa più logica è considerare anche la Sprint Cup».

Niente IGTC, in arrivo la “promozione” nella Pro?

Non solo la Sprint Cup: Garage 59 potrebbe tornare ad una (o anche due) iscrizioni Pro dal prossimo anno. L’ultima volta fu nel 2019, quando Adam, Come Ledogar e Andrew Watson condivisero una Aston Martin nell’Endurance Cup; Kirkaldy ha spiegato che per farlo dovrebbe aumentare il suo parco macchine a tre. Esclusa invece la partecipazione all’Intercontinental GT Challenge.

