TCR Europe | Sette appuntamenti per il calendario 2021, confermata Monza

Dopo l’annuncio delle date provvisorie fatta il mese scorso, il TCR Europe ha ufficialmente presentato il calendario per la stagione 2021. Sono ben sette gli appuntamenti che comporranno l’europeo, tra cui anche Monza che è stata fissata a fine settembre.

Monza presente nel nuovo calendario del TCR Europe

Diverse modifiche agli appuntamenti, a cominciare dall’inizio del campionato: la tappa dello Slovakia Ring slitta dal 16-18 aprile al 7-9 maggio, in modo da permettere una maggior facilità di decisione con l’evolversi della situazione del COVID-19. Il calendario prosegue poi a Le Castellet (28-30 maggio) e a Zandvoort (18-20 giugno), con Spa-Francorchamps che chiude la metà stagione il 29-31 e sempre a supporto della 24 Ore di Spa del GT World Challenge Europe. Dopo le vacanze estive, i team e i piloti ritorneranno in pista al Nürburgring (3-5 settembre) per poi proseguire il cammino con gli ultimi due round di Monza (24-26 settembre) e di Barcellona (8-10 ottobre).

Ferreira: più tempo per i team con la partenza fissata a maggio

«Siamo molto contenti di essere riusciti a finalizzare il calendario prima della pausa natalizia, e desidero ringraziare i promoter locali per la loro collaborazione. L’aggiunta dello Slovakia Ring e del Nurburgring ci rende davvero orgogliosi. Per quanto riguarda il posticipo dell’apertura della stagione, abbiamo optato per questa soluzione dopo aver parlato con i team, con l’obiettivo di concedere loro un più di tempo per la preparazione» ha detto Paulo Ferreira, promoter del TCR Europe.

Il calendario 2021 del TCR Europe