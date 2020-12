Dakar | Land Rover supporta il team BRX Prodrive con due Defender 110

Sembra ormai confermato del tutto che la Dakar 2021 si terrà, nonostante le notizie allarmanti degli scorsi giorni: l’organizzatore ASO assieme alle autorità dell’Arabia Saudita sta lavorando alacremente per consentire il regolare svolgimento della corsa, pur con un coronavirus mutato e pare più infettivo sullo sfondo. A quanto pare verrà messo in piedi una specie di ponte aereo con voli charter, in modo tale da consentire l’arrivo dei concorrenti e di tutta la carovana del rally raid derogando alle restrizioni messe in atto dal Governo saudita. D’altronde, nessuno dei due attori coinvolti nella Dakar intende far saltare questo evento, che potrebbe essere avvantaggiato dal fatto che si corra in mezzo al deserto e in scenari non certo da assembramento (fatta eccezione per i bivacchi, che se non ci fossero però i rigidi protocolli di contenimento sanitario rischierebbero di diventare delle bombe biologiche).

Land Rover in supporto al team BRX

Tra i team più attesi all’edizione 2021, in partenza il prossimo 2 gennaio, annoveriamo sicuramente Bahrain Raid Xtreme, bandiera di nuova concezione sotto la quale correrà Prodrive con i suoi veicoli 4×4 T1, e con un dream team composto da Sébastien Loeb e Nani Roma. A proposito di 4×4, Land Rover (già vincitore nelle edizioni della Dakar nelle edizioni del 1979 e del 1981, allora con una Range Rover) sarà al fianco del team BRX schierando due Defender 110 come mezzi di supporto. Il loro compito sarà fornire sostegno logistico ed assistenza agli equipaggi del team e ai loro Hunter (così sono stati ribattezzati i loro veicoli T1).

Le caratteristiche dei Land Rover Defender 110

I Land Rover della serie Defender sono bestioni equipaggiati con motori Mild Hybrid a sei cilindri in linea Ingenium benzina con potenza da 400 cv, e saranno dotati del pacchetto Explorer con portapacchi Expedition, snorkel (un tubo che montano solitamente i fuoristrada per consentire il guado in corsi d’acqua), protezione per i passaruota ed un porta-attrezzi esterno che è stato montato lateralmente. Il carico utile massimo è di 900 kg, mentre quello dinamico sul tetto è di 168 kg. Ricordiamo infine che Land Rover Defender, dal colore Indus Silver, saranno dotati del sistema Terrain Response 2, dove troviamo il Configurable Terrain Response per permettere la migliore regolazione da parte di chi lo pilota a seconda delle caratteristiche del terreno e delle preferenze nella guida.

I prezzi dei Land Rover Defender

«Land Rover vanta un’illustre tradizione della Dakar avendo vinto la prima edizione nel 1979, e il rally resta il test di resistenza all-terrain definitivo», ha commentato il Customer Experience Director di Jaguar Land Rover, Finbar McFall. «Anche se la Defender non correrà avrà un ruolo vitale di supporto alla squadra, percorrendo migliaia di chilometri sul massacrante terreno desertico. Il fatto che i due veicoli non siano modificati testimonia la capacità e la robustezza innate della leggendaria 4×4 che ha superato le prove del più duro programma di sviluppo della nostra storia»

Paul Howorth, team principal di BRX, ha altresì aggiunto: «Gli equipaggi devono essere sicuri che i nostri veicoli di supporto saranno in grado di trasportare tutte le attrezzature, e che la loro affidabilità consentirà di raggiungere il punto di assistenza successivo in qualunque condizione. La nuova Defender garantisce una combinazione esclusiva di performance all-terrain, robustezza, praticità e comfort – qualità vitali per le imprevedibili condizioni della Dakar, e per le lunghe giornate di guida»

Il Land Rover Defender è stato presentato nel 2019 durante il Motor Show di Francoforte (quando ancora ci si poteva assembrare in allegria), ottenendo da allora 28 riconoscimenti a livello internazionale. La linea 110 ha un costo a partire da 57.400 euro, mentre la versione 90 ha un prezzo che parte da 51.700, ed entrambe possono essere configurate dai clienti sul sito ufficiale di Land Rover.