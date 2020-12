IMSA | DragonSpeed allestirà una Oreca LMP2 per l’Endurance Cup 2021

Si amplia il programma per DragonSpeed nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La squadra statunitense prenderà parte a tutti gli appuntamenti dell’Endurance Cup con una Oreca 07 Gibson LMP2, che verrà affidata a Ben Hanley, Garett Grist, Rob Hodes e Rinus VeeKay.

DragonSpeed correrà le tappe endurance dell’IMSA

DragonSpeed ancora al via del campionato endurance nordamericano, sempre nella classe LMP2 dove aveva ottenuto anche la vittoria della 24 Ore di Daytona di quest’anno. Sulla vettura #81 ci sarà come sempre Hanley, affiancato da Grist e Hodes più VeeKay; il promettente pilota nederlandese ha ottenuto il titolo di miglior rookie nell’IndyCar Series, correndo per Ed Carpenter e conquistando anche una pole position, un giro veloce e un podio. Un equipaggio sicuramente interessante, anche perché nemmeno il curriculum di Grist e di Hodes è da meno: il canadese (classificato Silver) ha all’attivo un 3° posto nella USF2000 nel 2013, diverse vittorie nella Pro Mazda ed è arrivato anche alla Indy Lights, specializzandosi poi con le LMP2 in questi ultimi anni; invece, lo statunitense (Bronze) si è fatto valere nei monomarca Lamborghini e Ferrari prima di debuttare nelle LMP3 nel 2018 e poi nelle LMP2 alla recente Petit Le Mans. I quattro correranno non solo a Daytona ma anche a Sebring, a Watkins Glen e a Road Atlanta.

Un secondo prototipo anche per Lux a Daytona

Ci sarà anche una seconda Oreca LMP2 per DragonSpeed: questa sarà riservata a Eric Lux e avrà altri compagni di squadra che verranno annunciati alla fine di questa settimana. Questo equipaggio dovrebbe prendere parte solo alla 24 Ore di Daytona.

