FIA F2 | Haas riconferma Mazepin in Formula 1 dopo le polemiche sul video

Alla fine, le voci che circolavano sulla sua uscita di scena si sono rivelate infondate: Nikita Mazepin è stato riconfermato dalla Haas per la stagione 2021. Le polemiche sul video pubblicato dal russo non hanno smosso la squadra americana, che lo schiererà assieme a Mick Schumacher.

Mazepin rimane in Haas: ecco il comunicato

Ecco il comunicato rilasciato oggi dalla Haas: «Haas F1 Team desidera riconfermare che Nikita Mazepin e Mick Schumacher formeranno la line-up per la stagione 2021 della Formula 1. Come dalla precedente dichiarazione del team in merito alle azioni di Nikita Mazepin (9 dicembre), la questione è stata ora trattata internamente e non sarà fatto alcun ulteriore commento». Come quanto ha rivelato RACER, si sta ancora discutendo su tale gesto ma si vuole mantenere il più gran riserbo sulle precauzioni – o le sanzioni – che verranno prese nei confronti dell’ex pilota di Formula 2. Niente Pietro Fittipaldi quindi: il brasiliano rimarrà al suo posto, con Haas che si affiderà su due rookie per il prossimo anno.

Il riassunto delle polemiche

In breve, ecco quello che era accaduto: Mazepin aveva caricato un video dove tentava di toccare il seno a una ragazza in macchina. La cosa non è sfuggita a nessuno ed è subito rimbalzata sui vari social, tant’è che lo stesso pilota ha pubblicato delle scuse (poi cancellate) e la donna in questione abbia scritto nel proprio profilo che con il suo comportamento non ha fatto «nulla nel ferirmi o umiliarmi». La squadra statunitense si è subito dissociata dal gesto, costretta addirittura a pubblicare una breve dichiarazione su Twitter. Il terremoto non si è ancora fermato e tanti appassionati urlano al suo licenziamento e alla sua uscita di scena dalla Formula 1, cosa che alla fine non è accaduta.

