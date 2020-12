FIA F2 | Mazepin rischia la Formula 1: Haas pronto a sostituirlo con Fittipaldi?

Dopo le polemiche scaturite dal video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Nikita Mazepin sembra essere a un passo dall’uscire dalla Formula 1. Secondo alcune voci che circolano in questi ultimi giorni, la Haas potrebbe addirittura sostituirlo con Pietro Fittipaldi.

Mazepin e il malcontento all’interno della Haas

Non è andata giù alla Haas la storia di Mazepin: il russo aveva caricato un video dove tentava di toccare il seno a una ragazza in macchina. La cosa non è sfuggita a nessuno ed è subito rimbalzata sui vari social, tant’è che lo stesso pilota ha pubblicato delle scuse (poi cancellate) e la donna in questione abbia scritto nel proprio profilo che con il suo comportamento non ha fatto «nulla nel ferirmi o umiliarmi». La squadra statunitense si è subito dissociata dal gesto, costretta addirittura a pubblicare una breve dichiarazione su Twitter. Il terremoto non si è ancora fermato e tanti appassionati urlano al suo licenziamento e alla sua uscita di scena dalla Formula 1.

Fittipaldi pronto a sostituire Mazepin?

Il clima che si è creato attorno a Mazepin non piace alla Haas e, sebbene la valigia portata in dote dal russo sia davvero importante, potrebbe veramente spedirlo fuori dal Circus iridato. Ricordiamo che il 21enne originario di Mosca – che ha concluso 4° quest’anno nella Formula 2 con Hitech GP – è figlio di Dmitry Mazepin, boss dell’azienda chimica Uralchem, e solamente pochi giorni prima della seconda gara di Sakhir era stato annunciato come pilota ufficiale per il 2021. La soluzione è però già pronta e si chiama Pietro Fittipaldi, nipote di Emerson e con all’attivo due Gran Premi con Haas in sostituzione dell’infortunato Romain Grosjean.

Copyright foto: Getty Images