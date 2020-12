ELMS | Hanson e van Uitert confermati da United Autosports per il 2021

Phil Hanson e Job van Uitert sono stati di nuovo confermati da United Autosports nell’European Le Mans Series. La squadra britannica gestirà ancora una volta due Oreca 07 Gibson LMP2, con la #22 affidata al campione in carica e la #32 al pilota nederlandese.

Hanson e van Uitert di nuovo al via con United Autosports

Non potevano che arrivare due conferme per Hanson e van Uitert: il primo ha conquistato il titolo del campionato assieme a Filipe Albuquerque, oltre alla 24 Ore di Le Mans e allo scettro del FIA World Endurance Championship; il secondo ha invece terminato alle spalle proprio del duo, togliendosi la soddisfazione ci vincere il primo appuntamento di Le Castellet. «Il ritorno sia di Phil che di Job nel nostro team LMP2 ci darà consistenza ed enormi benefici alla nostra sfida per il campionato 2021. Phil è il campione in carica e Job è arrivato 2° in classifica, sono fiducioso che avremo ancora due forti equipaggi per il prossimo anno» ha detto Richard Dean, co-proprietario di United Autosports.

I possibili compagni di equipaggio

Non sono stati rivelati gli altri piloti di United Autosports: difficile vedere di nuovo Albuquerque al fianco di Hanson, col il portoghese che è impegnato da quest’anno a tempo pieno anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Wayne Taylor Racing. Al fianco del britannico potrebbe esserci di nuovo Paul Di Resta (che ha già corso con loro nel 2020) e una new-entry. Per van Uitert il discorso è molto più ampio: potrebbero essere tranquillamente confermati Alex Brundle e Will Owen.

Copyright foto: United Autosports