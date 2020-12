Alex Zanardi dà segni di vita: pollice alzato diretto verso la moglie!

Un segnale positivo arriva sulle condizioni di Alex Zanardi: l’amatissimo pilota e campione di handbike ha rivolto un pollice alzato alla moglie Daniela e ha riconosciuto alcuni volti. In riabilitazione da ben un mese all’Ospedale di Padova, il 54enne sta progredendo nel difficile recupero.

Quello che sapevamo sulle condizioni di Alex Zanardi

Sono ancora vivi i ricordi di quell’incidente dello scorso 19 gennaio in provincia di Siena: durante una staffetta di beneficienza, Zanardi si è scontrato violentemente contro un camion che procedeva nella corsia opposta. Subito è arrivata la chiamata dell’ambulanza che, arrivata sul posto, lo ha portato in condizioni gravi a Siena. Il 21 luglio è stato poi trasferito a Villa Beretta nel lecchese, ma tre giorni dopo è arrivato il trasferimento d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano per l’aggravarsi dello stato di salute. Solamente il 21 novembre è stato poi fatto avvicinare alla propria casa a Padova, ma da lì non si sono più avute sue notizie se non il seguente comunicato: «Il paziente ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare».

Zanardi alza il pollice: primo segnale positivo dopo mesi

Veniamo quindi alla bella notizia ricevuta ieri: secondo fonti vicine alla famiglia, Zanardi vede e sente ma è collegato per precauzione a un tubo che passa per la trachea, impendendogli quindi di parlare. L’attenzione maggiore è rivolta al cervello e alla scatola cranica: dopo diverse operazioni pare stia recuperando lentamente tutte le sue funzioni, e quel pollice in su è un ottimo segnale. Alex, non mollare!