WRC | Rallye Monte Carlo 2021, scattano i test anche per Pierre-Louis Loubet [VIDEO]

Non è propriamente la rivelazione del 2020, ma comunque Pierre-Louis Loubet si è fatto la sua gavetta nel Mondiale Rally con la Hyundai i20 Coupé WRC del team 2C-Competition. Al debutto su una World Rally Car Plus, il giovane francese aveva come unico obiettivo quello di farsi le ossa con la vettura nei diversi contesti del WRC e sui vari fondi, dagli sterrati del Rally Estonia, Rally di Turchia e Rally Italia Sardegna (con le strade di questi ultimi due ben diverse da quelle baltiche) agli asfalti delle gare test del Roma Capitale e del Rally Alba. Doveva esserci anche il Rally di Germania nel suo programma, poi cancellato a causa del Covid.

Confermato il pacchetto per Pierre-Louis Loubet

Dopo aver chiuso il suo 2020 in Sardegna (dove lo abbiamo anche intervistato) con il miglior risultato nel WRC (un settimo posto assoluto), Loubet ha tirato i remi in barca e si prepara adesso al prossimo anno, facendo tesoro di errori e peccati di gioventù – o meglio, di esperienza – accumulati in questa stagione. Il già campione WRC2 2019 ripartirà dal Rallye di Monte Carlo con lo stesso pacchetto, ovvero la i20 WRC schierata da 2C-Competition.

I test di Loubet per il Monte Carlo

Loubet quindi è attualmente alle prese con i test prima della gara, partendo dall’asfalto puro per poi passare in questi giorni a condizioni più invernali come informa RallyeSport. Il piano è di disputare una stagione completa nel 2021, come ha dichiarato il team manager di 2C-Competition Florent Peronnet: intanto a Monte Carlo il giovane transalpino si presenterà con una i20 WRC aggiornata da Hyundai Motorsport nell’aerodinamica anteriore, proprio come visto quest’anno al Kehala Rally in Estonia, nella versione testata da Ott Tanak.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport

Crediti Video: LoloWRC05