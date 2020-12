IMSA | JDC-Miller MotorSports conferma solo una Cadillac per Duval e Vautier

Solo una vettura per JDC-Miller MotorSports nella stagione 2021 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La squadra di Minneapolis avrà nelle mani una Cadillac DPi-V.R sponsorizzata da Mustang Sampling, affidata a Tristan Vautier e a Loïc Duval, quest’ultimo al posto di Sébastien Bourdais.

Duval-Vautier assieme in JDC-Miller MotorSports

Duval sarà a tempo pieno al via del campionato endurance nordamericano dell’IMSA: con Bourdais che torna in IndyCar Series con A.J. Foyt Enterprises, si è liberato quindi lo spazio per il francese che già quest’anno aveva preso parte alle sole gare endurance, cogliendo tra l’altro il 3° posto alla 24 Ore di Daytona con Bourdais e João Barbosa. Al fianco di Duval ci sarà invece Vautier, che viene spostato dall’ormai ex Cadillac #85 al posto di Barbosa, che ha deciso di lasciare la squadra, mentre Bourdais si prenderà il ruolo di terzo pilota. «È fantastico riaverli tutti e tre per il 2021. Abbiamo avuto un anno di alti e bassi nel 2020, ma penso che abbiamo mostrato nell’ultima gara dell’anno a Sebring il potenziale che abbiamo e al quale ambiamo nel 2021» ha dichiarato John Church, Managing Partner di JDC-Miller MotorSports.

Duval diventa full-time al posto di Bourdais

Duval ha corso quest’anno anche nel DTM con Audi e nell’European Le Mans Series con Algarve Pro Racing nella classe LMP2. «Sono davvero felice di essere tornato con Mustang Sampling Racing / JDC-Miller Motorsports per la stagione 2021 dopo essermi unito al team nel 2020 per le gare endurance. Il 2020 è stato un anno impegnativo, abbiamo avuto sicuramente alti e bassi ma abbiamo iniziato davvero forte a Daytona e con un ottimo slancio verso la fine» ha detto Duval.

Copyright foto: LAT Images / Michael L. Levitt