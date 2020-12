Michelin Pilot Challenge | Arriva anche la Toyota GR Supra GT4 nella stagione 2021

Aumentano il numero di costruttori coinvolti nel Michelin Pilot Challenge per la stagione 2021. Nel campionato organizzato dall’IMSA e riservato principalmente per le GT4 ma anche per le TCR ci sarà anche la Toyota, che porterà in pista la sua nuova GR Supra GT4.

La Toyota GR Supra GT4 debutterà nel Michelin Pilot Challenge 2021

Il ritorno di Toyota – che aveva già realizzato ben 53 vittorie in passato tra il vecchio IMSA GT Championship (51) e l’American Le Mans Series (2, tra cui la Petit Le Mans del 2013) – è stato annunciato qualche giorno fa e segnerà quindi il debutto negli Stati Uniti della GR Supra GT4, che ha già avuto di assaggiare la pista in Europa. «Anche se questo nuovo programma segna la prima incursione di Toyota nell’IMSA Michelin Pilot Challenge, la nostra storia con l’IMSA è stellare. Siamo lieti di dargli il benvenuto in una delle classi più competitive al mondo» ha detto John Doohan, presidente dell’IMSA. «Siamo entusiasti di collaborare con l’IMSA, correndo nel Michelin Pilot Challenge con la GR Supra GT4. Toyota ha una storia leggendaria e non vediamo l’ora di ritornare al successo, con l’auto che scenderà in pista già il mese prossimo a Daytona» ha aggiunto Tyler Gibbs, General Manager di Toyota Racing Development U.S.A., Inc.

Riley Motorsports allestirà un esemplare

La TRD U.S.A., Inc. supporterà i clienti della GR Supra GT4 in tutte le gare, mettendo a disposizione un ingegnere e i ricambi. Riley Motorsports schiererà un esemplare nella stagione 2021, con Bill Riley entusiasta della nuova partnership: «Sembra competitiva fin da subito e so che non ci deluderà».

