IMSA | Il campione NASCAR Elliott al via della 24 Ore di Daytona con Action Express

Come confermato un mese fa, Chase Elliott prenderà parte alla 24 Ore di Daytona del 2021. Il neo-campione della NASCAR Cup Series guiderà la Cadillac DPi-V.R. #31 di Action Express Racing nel primo round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, al fianco di Felipe Nasr, Pipo Derani e Mike Conway.

Elliott parteciperà alla 24 Ore di Daytona con AXR

Elliott ci sarà a Daytona ma non assieme a Jimmie Johnson: infatti, il sette volte campione della NASCAR è stato annunciato a inizio dicembre come parte dell’equipaggio della Cadillac #48 assieme a Simon Pagenaud, Mike Rockenfeller e a Kamui Kobayashi, quest’ultimo vincitore del FIA World Endurance Championship e dell’ultima Daytona. Poco o male per il 25enne: Derani e Nasr formano una delle coppie più in simbiosi del campionato, mentre Conway è anche lui titolato nel Mondiale endurance. «La 24 Ore di Daytona è un evento così importante che tutti le portano rispetto. Penso che tutti vogliano vincere un orologio [il famoso Rolex messo in palio per i vincitori, ndr] prima che la loro carriera finisca» ha detto Elliott. «Sto cercando di espandermi di essere più versatile come pilota. Apprezzo che AXR mi abbia dato questa opportunità».

Scartata l’iniziale ipotesi al fianco di Johnson

Proprio nell’ultima gara della NASCAR a Phoenix, Rick Hendrick aveva detto ai giornalisti che sia Elliott che Johnson sarebbero stati iscritti alla 24 Ore di Daytona e molti avevano pensato su un prototipo a loro dedicato, con Pagenaud come sicuro terzo pilota. Tutti e tre sono affiliati a Chevrolet, ma poi con la notizia di Johnson di inizio mese questa ipotesi era stata messa da parte; alla fine, i due sono sotto l’ala protettiva dello stesso team.