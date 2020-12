DTM | In arrivo anche il Team Rocket RJN di Jenson Button con una McLaren nel 2021

Jenson Button dà fiducia al nuovo DTM. Il campione 2009 della Formula 1 ha infatti in programma di entrare ufficialmente nel campionato tedesco con il Jenson Team Rocket RJN a partire dalla stagione 2021, quando verranno abbracciati i regolamenti GT3, con una McLaren 720S GT3.

Button pronto ad entrare nel DTM col proprio team

Gestito da Bob Neville e in parte di proprietà di Button e del suo amico Chris Buncombe, il Jenson Team Rocket RJN vuole espandere i propri programmi per il prossimo anno e non limitarsi solamente al British GT Championship. L’occasione potrebbe arrivare dal DTM, che non sarà più un campionato Touring ma, piuttosto, uno Gran Turismo. «Ho sempre amato il DTM ed è emozionante vedere la serie evolversi in questo nuovo capitolo con le GT3. Conosco Gerhard [Berger, presidente di ITR ndr] da molto tempo e sono sicuro che avremo un grande spettacolo. Stiamo tutti lavorando dietro le quinte per realizzare questo programma DTM e sono felice di poter espandere i piani con la McLaren» ha detto Button in un comunicato.

Si espande il programma per la McLaren

«Quando abbiamo intrapreso questo viaggio come team, è sempre stata nostra ambizione evolverci e crescere, gareggiando in una serie di campionati diversi mentre lavoravamo a stretto contatto col costruttore. Quando ci è stata presentata questa opportunità del DTM, mi è sembrato perfetto e non vedo l’ora di vedere come si evolveranno le idee attorno a questo progetto» ha aggiunto Buncombe. Non ci sarà solo il Jenson Team Rocket RJN per McLaren: 2 Seas Motorsport allestirà ben due vetture.

