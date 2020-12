W Series | Confermate le 18 iscrizioni 2020 per la stagione 2021

Continua il percorso di ritorno in pista per la W Series. Il campionato riservato alle sole quote rosa tornerà attivo di nuovo nella stagione 2021 e ha confermato le iscrizioni già ricevute per l’edizione cancellata del 2020. Sono ben 18 le pilotesse al via, tra cui anche Jamie Chadwick.

W Series pronta a ripartire con le iscritte del 2020

Nella giornata di ieri, la W Series ha confermato le iscrizioni per la stagione 2021 che, in poche parole, sono le stesse del 2020. Si comincia con le prime dodici classificate del primo anno (la Chadwick, passando poi per Beitske Visser, Alice Powell, Marta García, Emma Kimiläinen, Fabienne Wohlwend, Miki Koyama, Sarah Moore, Vicky Piria, Tasmin Pepper, Jessica Hawkins e Sabré Cook) e sei new-entry: Ayla Agren (vincitrice del F1600 Championship Series nel 2014), Abbie Eaton (test driver del programma The Grand Tour), Bruna Tomaselli (ha corso nell’US F2000 National Championship), Belén García, Nerea Marti e Irina Sidorkova (quest’ultime tre tutte dalla Formula 4 spagnola). Ricordiamo che chi vincerà il titolo non potrà poi partecipare alla stagione 2022.

Al fianco della Formula 1 nel 2021 (e con la titolazione FIA)

«Sono felice che le 18 pilotesse che avrebbero dovuto correre nella stagione 2020 avranno la possibilità di mostrare il loro talento nel 2021, assieme alla Formula 1. Sono inoltre contenta che avranno diritto anche ai punti della Superlicenza FIA» ha detto Catherine Bond Muir, CEO della W Series. «Le nostre otto gare del prossimo anno ci porteranno per tutta Europa e nelle Americhe, e saranno rappresentati 12 paesi, aiutandoci quindi a migliorare la portata e l’impatto della W Series a livello globale».

